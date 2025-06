Prebilič s težkim nahrbtnikom

Piše: K. R. (Nova24tv)

Vladimir Prebilič, ki se kot t. i. nov obraz slovenskega levega političnega omrežja na prihodnje državnozborske volitve odpravlja s svojo stranko, kongres naj bi bil oktobra, je bil župan Občine Kočevje od leta 2010, to je 14 let. Čeprav poskuša ustvariti vtis, kako uspešen župan da je bil, pa podatki kažejo, da temu ni tako. Občina Kočevje pod njegovim vodstvom ni napredovala, število prebivalcev se je znižalo, skupna zadolženost občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine se je potrojila.

Potrojil se je tudi dolg na prebivalca. Romska problematika je čedalje hujša, ne boljša, občina se sooča tudi z več pomembnimi okoljskimi problemi (Trata, Mlaka).

Občina Kočevje je bila po koeficientu razvitosti, ki ga objavlja ministrstvo za finance, leta 2010 na 0,91 odstotka povprečja države. Leta 2023 je bil ta kazalnik pri 0,85, v letu 2024 pa 0,86. Med 212 občinami je bilo Kočevje ob Prebiličevem odhodu na 185. mestu. Približno tam kot leta 2010, ko je prevzel vodenje občine. Po tem kazalniku občina torej ni naredila nobenega preboja.

Število prebivalcev se je v času Prebiliča znižalo, leta 2010 so imeli 16.487 prebivalcev, leta 2024 pa 15.617. V občini je tako prebivalo skoraj tisoč prebivalcev manj, kažejo podatki finančnega ministrstva ob podatkih zadolženosti občine.

Tretji kazalnik pa je kazalnik zadolženosti. Prebilič je v času svojega vodenja občino zelo zadolžil. Danes je Kočevje med najbolj zadolženimi v državi, v absolutnem znesku se nahaja na 12. mestu. Po dolgu na prebivalca pa na 9. mestu med 212 slovenskimi občinami.

Podatki o dolgu: Iz okoli 6 na dobrih 16 milijonov evrov

Na dan 31. 12. 2009 je imela občina 6.290.053 evrov skupnega dolga. Vsak prebivalec je bil zadolžen za 380 evrov.

Na dan 31. 12. 2010 je imela občina 5.792.245 evrov skupnega dolga. Vsak prebivalec je bil zadolžen za 351 evrov.

Konec leta 2024 je skupni dolg znašal že 16.586.300 evrov, vsakega prebivalca je občina zadolžila za 1.062 evrov.

Neverjetno ambiciozni in povzpetniški Prebilič je na županskih volitvah, oktobra 2010, prejel 4.503 glasove, z nekaj manj kot 60 odstotki je premagal takratnega župana Janka Vebra (SD). Predlagateljica Prebiličeve kandidature je bila Lilijana Štefanič s skupino volivcev. Štefaničevo je Prebilič nato imenoval za podžupanjo, nekaj časa je to funkcijo opravljala profesionalno (kot zaposlena). Potem je postala direktorica občinske uprave, kar je še danes.

Po dostopnih podatkih je o svoji stranki razmišljal že kmalu po prevzemu županstva, iskal je kandidate za poslance, nato je odstopil od tega. Očitno takrat ni dobil “žegna”.

Prebilič = Golob2

Danes se Prebilič, rojen leta 1974, predstavlja kot človek, ki naj bi svojo kariero zgradil mimo politike. Vendar podatki kažejo, da je še v času župana Vebra deloval v organih stranke Socialni demokrati (SD) in bil občinski svetnik, celo podžupan. Leta 2009 je nato formalno in uradno (protestno) izstopil iz stranke SD. Po takratnih navedbah medijev zato, ker je centrala SD v Ljubljani za obrambnega ministra sprejela Janka Vebra, takratnega župana iz Kočevja. Mesto ministra za obrambo pa si je želel Prebilič. Leta 2010 je nato nastopil na lokalnih volitvah in to funkcijo opravljal 14 let kot nepoklicni župan. Kot nepoklicni župan je uporabljal tudi pregrešno drag avtomobil za 65 tisoč evrov, ki ga mora občina zdaj prodati za polovično ceno, o čemer smo že poročali. Prebilič je bil namreč zaposlen kot univerzitetni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je imel tudi stanovanje. Po navedbah virov prijateljuje z Rupertom Goletom, nekdanjim županom Občine Šentrupert in solastnikom energetskega podjetja Marumi Group International, ki v Kočevju s svojim hrupom na Tratah zelo vznemirja prebivalce. Oba, Prebilič in Gole, pa sta, glede na naše vire, povezana tudi z Zoranom Jankovićem, ljubljanskim županom. Prebilič je lani na evropskih volitvah kandidiral na listi stranke Vesna – zelena stranka.

Prebilič je torej daleč od nepopisanega (političnega) lista, kot si želi, da bi ga javnost prepoznavala. Svojo zdajšnjo pot pa je začel z lažmi, podobno kot Robert Golob leta 2022, zato se je Prebiliča že prijel vzdevek Golob2. Tako ga je označil Janez Janša, predsednik SDS, ki je zapisal: “Neverjetno, kaj so Murgle in MSM sposobni prodati kot uspeh in celo novo upanje za skrajno levico.”

Tomaž Smole, podžupan res izredno uspešne Občine Ivančna Gorica, pa je med drugim zapisal: “V redu je, če je človek samozavesten, vendar je dobro, če ima za to realne podlage … lastni hvalospevi in všečna retorika pač nista dovolj.”