Prebilič s Prerodom nad Goloba, Hana in Vrečkovo

V boj za volivce Svobode, SD in Levice bo danes tudi uradno vstopil evropski poslanec Vladimir Prebilič, ki na kongresu v Kočevju ustanavlja stranko Prerod.

Gre za politika, ki ponuja “alternativo” na levi, možnost za volivce, ki so jih vladne stranke razočarale, a si želijo še naprej leve vlade. To je nazadnje jasno sporočil, ko je na najbolj gledani televiziji POP TV zagotovil, da po volitvah nikakor ne bo v koaliciji z Janezom Janšo, ki je daleč najmočnejši voditelj na desni.

Edina druga resna možnost so Svoboda, SD in Levica.

Prebilič je nekdanji politik SD, ki se pa je s to stranko razšel. Kot dolgoletnemu županu Kočevja mu je za Vesno na zadnjih evropskih volitvah uspel postati evropski poslanec. V evropskem parlamentu je pozornost pritegnil, ko je tam govoril v srbskem jeziku, ki ni jezik EU. Ni bil prvi, ki je na ta način v zadrego spravil evropski parlament. Naše poslance z leve pogosto čustveno zanese na Balkan z rabo jezika države, ki ni del EU in s katere prestolnico smo bili nekaj časa celo v vojni.

Tudi z Vesno se je Prebilič razšel. Vesna namerava na volitve v koaliciji z Levico, ki jo od nedavno skupaj vodita Asta Vrečko in Luka Mesec.

Simon Maljevac, Luka Mesec in Asta Vrečko Foto: Foto Daniel Novaković/STA za KPV

S kongresom bo Prebilič svojo stranko, ko jo bo poimenoval Prerod, tudi uradno ustanovil, sčasoma ga bodo zaradi tega začele meriti tudi agencije, ki meritve javnega mnenja opravljajo za največje medije, denimo Mediana. Že doslej pa mu je po meritvah, ki so jih opravljale druge agencije, kazalo, da bi lahko prišel v državni zbor, a ne kot res velik igralec.

Podobno novo stranko je na desni že pred časom ustanovil nekoč poslanec SDS Anže Logar, ki mu raziskave javnega mnenja tudi kažejo, da bi z Demokrati tudi lahko prišel v državni zbor. A mu, podobno kot Prebiliču, za zdaj ne kaže, da bi lahko bil res velik igralec. Logar je nekoliko v prednosti pred Prebiličem, ker ima v državnem zboru tri poslance in bo verjetno zaradi tega lahko zahteval status parlamentarne stranke v času volilne kampanje za volitve poslancev. Prebilič pa lahko tak status zahteva, ker je v Evropskem parlamentu.

Nepovezani Eva Irgl, Anže Logar in Tine Novak (Demokrati) Foto: Matija Sušnik/DZ

Vstop Prebiliča ima lahko pomembne posledice, raziskave javnega mnenja namreč kažejo tudi, da Svoboda, SD in Levica same nikakor ne morejo več dobiti večine v parlamentu. Celo z Resni.co Zorana Stevanovića ne.

Ni pa nujno, da bo Prebilič to zagato rešil. Če bo posledice le prelivanje glasov znotraj bloka, se lahko težave na levi le še poglobijo, ker bo tam še večji majhnih strank brez možnosti relativne zmage ali sestave večine v DZ za ohranitev oblasti.