Prebilič po polomu spet juriša na vlado, enkrat je to že poskusil leta 2011, toliko glasov je dobil …

Piše: Spletni časopis

S stranko Prerod, ki je imela kongres včeraj, Vladimir Prebilič drugič juriša na prevzem oblasti v državi.

Prvič je to poskušal z Gibanjem za Slovenijo, ki ga je leta 2011 volilo 3.339 volivcev ali 0,3 odstotka glasujočih. V okraju Kočevje, tam je bil Prebilič dolgo župan, je za kandidatko tega gibanja Nado Pavšer takrat volilo vsega 15 volivcev ali 0,16 odstotka. Da je mandatarski kandidat, so o Prebiliču takrat na RTV Slovenija poročali tako:

Prebilič zadnje tedne preseneča z napovedmi, kako bo sestavljal vlade in koalicije, čeprav nima nič poslancev, volitve pa še niso razpisane. V koalicijo, napoveduje, nikakor ne bo šel s SDS Janeza Janše, ki je daleč najmočnejša stranka na desni. Tudi leta 2011 ni šel. Ker Gibanje za Slovenijo ni prišlo v državni zbor. Sodelovati pa Prebilič ne želi niti z Levico, to je majhno stranko na levi, ki namerava na volitve v koaliciji z Vesno, na listi te je bil Prebilič izvoljen za evropskega poslanca. Če bo na volitvah poslancev kandidiral in bo izvoljen, bo sedež v evropskem parlamentu Prebilič avtomatično izgubil, dobila ga bo prav Vesna.

Nenavadno motoviljenje, s kom bo šel v koalicijo politik, ki sploh še ni v parlamentu, je začudilo podpredsednico državnega zbora in poslanko Levice Natašo Sukič, ki je na zadnjih evropskih volitvah propadla kot nosilka liste Levice in kandidatka:

Na Prebiličevem kongresu smo videli veliko znani starejših obrazov v politiki, ki jih je večinoma iz spopadov za oblast odplaknilo. Med bolj zanimivimi so bili nekdanji vodja poslanskega kluba LMŠ Brane Golubović, bivši evropski poslanec LMŠ (in Svobode) Klemen Grošelj, nekdanji finančni minister v vladi Marjana Šarca Andrej Bertoncelj, nekdanji šef državnega sveta in član SMC Mitja Bervar, bivši poslanec SMC Dragan Matić, znan tudi kot borec za manjšinske pravice narodov nekdanje Jugoslavije, torej, denimo, Srbov.

A vsi niso bili le iz SMC in LMŠ. Prišli je tudi nekdanji poslanec Levice Boštjan Koražija, nekdanji poslanec in podjetnik Ivan Vogrin, nekdanji dolgoletni glavni tajnik državne volilne komisije, prej pa politik LDS, Dušan Vučko, nekdanja precej divja poslanka in še vedno občinska svetnica iz Maribora Lidija Divjak Mirnik, nekdanji minister za zdravje Janez Poklukar…