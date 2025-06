Prebilič napovedal ustanovitev stranke, v katero niti sam ni prepričan

Piše: Moja Dolenjska

Evropski poslanec in nekdanji kočevski župan Vladimir Prebilič je po ugibanjih o njegovi politični aktivaciji pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami danes sporočil, da se bo na volitve podal z novoustanovljeno stranko. Kongres nove stranke je napovedan za 18. oktober, ko naj bi predstavili tudi program stranke in njeno ekipo. Mnenja o Prebiličevi napovedi so zelo skeptična. Očitno pa v to, kar počne, ni prepričan niti Prebilič sam.

Tomaž Celestina, dolgoletni novinar na Radio Slovenija, je ob tem zapisal: “Spremljam Prebiličevo najavo skoka v politiko. Prvič, ampak res prvič doslej zaznavam, da se nekdo, ki vstopa v levo politično sfero, srečuje z dvomom in s kar nekaj podvprašanji.”

Prebilič je bil dolgoletni član stranke Socialni demokrati (SD). Nato je iz stranke protestno izstopil, ker so po takratnih navedbah v centrali SD za ministra za obrambo podprli Janka Vebra in ne njega (Prebiliča). Na lokalnih županskih volitvah je nato nastopil samostojno, za evropskega poslanca je bil izvoljen na listi Vesna – Zelena stranka.

Na občini Kočevje pa so prav pred nekaj dnevi razpravljali o tem, da je Prebilič v času svojega županovanja mimo pravil o nakupu službenih avtomobilov kupil pregrešno drag Peugeot DS 9, za kar je občina plačala 65.000 evrov. Manj kot dve leti pozneje ga občina prodaja po pol nižji ceni, saj so stroški njegovega vzdrževanja po izteku garancije postali previsoki.