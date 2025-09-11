Preberite, kako se skrajna levica naslaja nad umorom nedolžnega človeka

Piše: Domen Mezeg (Nova24TV.si)

“Bog obstaja,” je radikalni levičar Janez Stariha komentiral umor konservativnega vplivneža Charlieja Kirka v ZDA.

Charlie Kirk, vplivna osebnost v ameriških konservativnih krogih, je bil ustreljen med dogodkom na Univerzi Utah Valley v Oremu, Utah. Do incidenta je prišlo med njegovim govorom na turneji “American Comeback Tour”, ki jo je organiziral lokalni odsek TPUSA.

Atentata ni preživel

Kirk streljanja ni preživel. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo po poročanju medijev podpornika Kirka označil za “mučenika za resnico”. Ob tem je napadel radikalno levico. Namignil je, da je k smrti konservativnega aktivista prispevala prav njena retorika. Trump: “Radikalna levica že leta primerja čudovite Američane, kot je Charlie, z nacisti in najhujšimi množičnimi morilci in kriminalci.”

V črno oblečen neznanec je Kirka ustrelil s strehe ene od zgradb kampusa univerze Utah Valley z razdalje okrog 200 metrov. Na dogodku je 31-letni konservativec gostil tri tisoč ljudi.

Tesen Trumpov zaveznik

Znan je bil kot eden najbolj vplivnih lokalnih političnih aktivistov in tesen Trumpov zaveznik, ki je odločno zagovarjal pravico do orožja. FBI je kmalu po umoru sporočil, da so storilca prijeli, vendar so osebo po zaslišanju izpustili. Aretiran je bil še en osumljenec, a prav tako izpuščen.

Spomnimo se, da je Trump lani poleti sam preživel poskus atentata v Pensilvaniji. Za Kirka je znano, da je imel velik vpliv na ameriško mladino. Obsodbe sicer prihajajo tako z leve kot z desne.

Radikalna levica podpira umor

Med drugim sta ga obsodila tudi nekdanji predsednik George Bush mlajši in nekdanji predsednik Bill Clinton. Vendar pa radikalna levica, tako ameriška kot slovenska, umor proslavlja. Republikanka Ana Paulina Luna s Floride je odgovornost levice tudi posebej izpostavila. Zbrali smo nekaj komentarjev levičarjev, ki umor odobravajo.

“Ubili so enega idiota”



Nekaj spornih izjav: “Profi mossad atentat, bi č̣lovk reku.”; “Ne gre za noben atentat, ker Kirk ni bil državnik. Gre samo za obračun s populistom. Kvazidesničarji so pohiteli in vnaprej/brez sodbe obsodili levičarje. Vseeno pravim, da so ga pospravili kar njegovi, ker jim je postajal že preveč nevaren. Tudi pri jFK in bratu je bilo tako…”“Sej skoraj nobenemu ni pustil do besede… največje ameriško teslo je bil…”; “Postal je praksa svoje neumne izrečene teorije.”; “Pravi fašist!”; “A si pomislil mogoče na ono kmečko modrost: Kar seješ, to žanješ!?”; “Popravek, ubili so enega idiota.”; “Tale se je že poštempljal.”