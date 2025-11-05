Posledice velike zamenjave? New York dobil prvega muslimanskega župana, Demokrati uspešni tudi drugje

Piše: A. S., STA

Demokratski kandidat Zohran Mamdani je bil v torek izvoljen za newyorškega župana. Mesto, kjer so islamski teroristi pred dobrima dvema desetletjima povzročili enega najbolj odmevnih terorističnih napadov, je tako dobilo prvič v svoji zgodovini muslimanskega župana. Demokratski kandidati so slavili tudi na drugih odmevnih volitvah, med drugim guvernerskih v Virginiji in New Jerseyju.

Mamdani naj bi osvojil nekaj več kot polovico glasov. V bitki za položaj je premagal nekdanjega guvernerja zvezne države New York, Andrewa Cuoma, ki je nastopil kot neodvisen kandidat in prejel okrog 42 odstotkov glasov. Za položaj se je potegoval tudi republikanski kandidat Curtis Sliwa, ki ga je podprlo le okoli sedem odstotkov volivcev. Ta je kljub pozivom, naj izstopi iz tekme, v njej ostal, kar je po ugotovitvah anket škodovalo Cuomu.

Med drugim so mu čestitali tvodja senatne manjšine Chuck Schumer in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton ter trdna podpornika senator Bernie Sanders in kongresnica Alexandria Ocasio Cortez, pa tudi Alexander Soros, sin zloglasnega Georgea Sorosa, predsednik upravnega odbora Fundacije za odprto družbo, ki jo je ustanovil njegov oče, preko nje pa se napajajo številna levičarska omrežja.

Mamdani, ki samega sebe opisuje kot demokratičnega socialista, se je rodil v Ugandi, a je indijskih korenin. V ZDA je prišel s sedmimi leti. Newyorčane naj bi prepričal z obljubami o boljši kakovosti življenja in uvajanjem socialnih politik, med drugim tudi z večjim obdavčenjem bogatih. Sicer je njegova zmaga tudi posledica demografskih sprememb, saj je v New Yorku po podatkih iz leta 2020 le še 30 odstotkov prebivalstva belega, okoli Okoli 36 odstotkov prebivalcev New Yorka je rojenih izven ZDA.

Tiskovna agencija AP je skupaj s televizijami CNN, ABC, CBS in drugimi razglasila zmagovalce tekem že kmalu po zaprtju volišč. Njena vzporedna anketa je ugotovila, da je volivce v New Yorku, Virginiji in New Jerseyju najbolj skrbel slab gospodarski položaj z visokimi cenami in usihanjem delovnih mest.

Virginija je dobila prvo guvernerko v zgodovini, demokratko Abigail Spanberger, v New Jerseyju pa je Mikie Sherrill premagala Trumpovega kandidata Jacka Ciattarellija. Demokrati so med drugim osvojili še volitve za podguvernerja in pravosodnega ministra Virginije ter županska položaja v Cincinnatiju in Pittsburghu.

Na referendumu v Kaliforniji so poleg tega volivci potrdili spremembo meja kongresnih volilnih okrožij, ki bi demokratom prihodnje leto lahko zagotovila večje število sedežev v predstavniškem domu zveznega kongresa.

Volivci Kolorada so na referendumu potrdili povišanje davkov za bogate za financiranje programa prehrane otrok v javnih šolah, dva referenduma pa so dobili tudi republikanci v Teksasu. Prvi je potrdil obstoječi zvezni zakon, da lahko volijo le državljani, drugi pa trditev, da so za svoje otroke in njihovo vzgojo na prvem mestu odgovorni starši.

Trump je v zapisu na svojem družbenem omrežju ob sklicevanju na nedoločene ankete zatrjeval, da so porazom republikancev botrovali zaprtje vlade in dejstvo, da na volilnih lističih ni bilo njegovega imena. V primeru zmage Mamdanija v New Yorku je sicer pred volitvami nakazal, da bi lahko mestu odvzel del zveznih sredstev. V volilni bitki je podprl Cuoma.