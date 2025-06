Posledica politike Golobove vlade: Petrol ustavlja naložbe v Sloveniji in napoveduje zapiranje prodajnih mest – manj obiskane črpalke na podeželju se bodo ukinile

Piše: C. R.

Berger je danes na novinarski konferenci v Ljubljani vnovič izrazil razočaranje nad novo uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je vlada podaljšala do zdaj veljavno uredbo in v regulacijo vključila še cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah.

“Že doslej nevzdržen regulatorni okvir se z novo uredbo še zaostruje,” je poudaril. Stroški poslovanja so po Bergerjevih besedah na prodajnih mestih ob avtocestah približno trikrat višji, saj je treba upoštevati še stroške za vzdrževanje počivališč, za neprekinjeno poslovanje in za najemnine Darsu.

“Petrol je prisiljen prilagoditi poslovanje na nov regulatorni okvir tudi skozi nekatere neljube ukrepe,” je poudaril.

Tako Petrol z današnjim dnem ustavlja vse razvojne investicije v Sloveniji in jih preusmerja na tuje trge, ki imajo, tako Berger, prijaznejši regulatorni okvir. “To v širšem kontekstu pomeni tudi vpliv na slovenske družbe, ki so dobaviteljice Petrola,” je pojasnil.

V družbi so se odločili tudi zamrzniti vsa izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev, ki na letni ravni dosežejo okoli dva milijona evrov. Revidirali bodo vse dobaviteljske pogodbe, nadaljevali pa bodo stroškovno optimizacijo in zapiranje določenih neprofitabilnih prodajnih mest. Za zdaj še ni jasno, katera prodajna mesta po državi bodo zaprli. O tem bo po Bergerjevih napovedih več znanega v prihodnjem tednu.

Član uprave Drago Kavšek je poudaril, da so omenjeni ukrepi začasne narave in jih bodo prilagajali glede na dejanski rezultat in nadaljnje regulatorne ukrepe. Kot so že zjutraj v sporočilu za javnost zapisali v družbi, si bodo tudi v prihodnje prizadevali za konstruktiven dialog z odločevalci z namenom iskanja ustreznih rešitev.

Ukrepi bodo sicer imeli pomemben vpliv na delničarje Petrola, med katerimi je pomemben lastnik s približno tretjinskim deležem tudi država. V družbi so ocenili, da bo negativni učinek novih regulatornih sprememb na letošnji dobiček iz poslovanja skupine znašal do 30 milijonov evrov.

