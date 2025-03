Poslanka totalitarne Levice nadaljuje z lažmi, koalicija jo podpira in ohranja na položaju podpredsednice DZ

Piše: Nova24TV.si, C. R.



Končala se je seja za razrešitev Nataše Sukič, podpredsednice Državnega zbora, potem, ko je javno lagala, da je Janševa vlada s pokojninsko reformo leta 2013 znižala pokojnine. Sukičeva se upokojencem ni opravičila, še več, svoje laži je ponavljala.

Poslanci so nato z 28 glasovi za in 51 proti na tajnem glasovanju zavrnili predlog SDS, da se poslanko Levice Natašo Sukič razreši z mesta podpredsednice DZ. Tri glasovnice so bile neveljavne. SDS je predlog za razrešitev Sukič vložila zaradi njenih navedb, da je pokojninska reforma iz časa druge vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine.

Nekdanji minister in trenutni poslanec SDS Zvonko Černač je uvodoma povedal, da so v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podpredsednico Državnega zbora Natašo Sukič zaradi laži in manipulacij, ki jih je večkrat izrekla v zvezi s pokojninami upokojencev, pozvali k opravičilu. Po Černačevem mnenju bi se morala opravičiti njim, upokojencem. Tega ni storila, nasprotno, nadaljevala je z manipulacijami. Tako, da so za zaščito in ohranitev vsaj minimalne integritete Državnega zbora, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vložili predlog za njeno razrešitev.

Kot poudarja Černač je podpredsednica Državnega zbora Nataša Sukič je v zadnjem mesecu dni izrekla vrsto laži glede pokojninske reforme, ki je bila sprejeta pred dobrimi 12 leti – v obdobju vlade, ki jo je vodil gospod Janša in ki je ustavila dolgoletno padanje odmernega odstotka za izračun pokojnin.

“Izjave ene najvišjih predstavnic zakonodajne veje oblasti ne le, da niso bile resnične, večkrat ponovljene laži in manipulativne navedbe s strani podpredsednice Državnega zbora Nataše Sukič očitno niso bile izrečene po pomoti ali zaradi nevednosti, pač pa z namenom manipuliranja z upokojenci. Izrečene so bile z namenom pasiviziranja volilnega telesa pri zbiranju podpisov za naknadni zakonodajni referendum glede privilegiranih pokojnin posameznikom v višini med 2 in 3 tisoč evri. Služile pa so tudi kot manipulacija v podporo pokojninski reformi Golobove vlade.”

Večkrat ponovljena laž

V nadaljevanju je Černač razložil podrobnosti laži. Podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič je zadnjem mesecu dni namreč večkrat ponovila laž o tem, da so se leta 2012 z nižanjem odmernega odstotka iz 76,5 na sramotnih, kot se je izrazila, 27,25 odstotka, pokojnine strmo spustile.

februarja, je v Odmevih dejala:

“Stranka Levica ravnokar pripravlja pokojninsko reformo, s katero bo bistveno popravila odmero za pokojnino, ki jo je kdo najbolj strmo spustil navzdol, ja minister Vizjak pod Janševo vlado iz 76,5 na sramotnih 57,25 odstotka in od takrat dalje imamo armado revnih upokojencev.”

Sukičevo na laž postavile številne organizacije

“To je enostavna, preverljiva laž. Pokojninska reforma decembra 2012 ni znižala pokojnin, nasprotno, ustavila je njihovo dolgoletno padanje. Sprejeta je bila soglasno z vsemi glasovi prisotnih poslancev koalicije in opozicije za brez glasu proti in brez vzdržanega glasu. Ploskali so ji vsi socialni partnerji, sindikati, gospodarstvo, Zveza društev upokojencev Slovenije. Mar res menite, spoštovani, da takratna opozicija ne bi glasovala proti, če bi bilo to, o čemer namerno lažje podpredsednica Državnega zbora Nataša Sukič res in ali res menite, da ne bi vsi prej omenjeni socialni partnerji sprožili referenduma glede tega zakona?” se je spraševal Černač.

Kaj je bil razlog za laž?

Černač je skušal razložiti kaj je bila interna logika laži podpredsednice državnega zbora.

Golobova vlada namreč pripravlja novo pokojninsko reformo, v okviru katere naj bi se pri izračunu pokojnine upoštevalo vseh 40 oziroma 35 let delovne dobe, ne le 24 najbolj ugodnih, kot to velja danes. Popolnoma jasno je, da se bodo brez znatnega dviga odmernega odstotka pokojnine vseh bodočih upokojencev znižale, zato predstavljajo te laži in manipulacije podpredsednice DZ Nataše Sukič o tem, da je druga Janševa vlada pokojnine znižala, kar je laž, sedanja pa jih bo z dvigom odmernega odstotka popravila, zavržna manipulacija z bodočimi upokojenci.

Janševa pokojninska reforma je ustavila padanje pokojnin

Pokojninska reforma decembra 2012 je ustavila dolgoletno padanje odmernega odstotka, ki je do leta 2012 padel za 7,5 odstotka in bi do leta 2021 padel še za nadaljnjih 5,5 odstotka, je razložil Černač. Ker se je bruto osnova za izračun spremenila v neto, se je matematično preračunal odmerni količnik za izračun pokojnine. Danes znaša 63,5 odstotka, kar pomeni, da je še nekoliko višji kot tisti, ki je veljal pred letom 2000. Preračunano bi, po prepričanju Černeča, stari količnik danes znašal 86,7 odstotka, takrat je znašal 85 odstotkov. “Za nobeno znižanje pokojnin torej ni šlo. Nasprotno, ustavilo se je njihovo dolgoletno padanje.“

V Poslanski skupini SDS so podpredsednico Državnega zbora Natašo Sukič zaradi njenih izjav in manipulacij pozvali, da se opraviči. “Opravičiti bi se morala sedanjim in bodočim upokojencem, ker je lagala in manipulirala z njimi. Ne le, da se ni opravičila, po tistem, ko smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vložili zahtevo za njeno razrešitev in je javna TV objavila prispevek o tem, da se pokojnine leta 2012 niso znižale, nasprotno, po dolgih letih je bilo ustavljeno in preprečeno njihovo nadaljnje padanje, je prst z novimi lažmi in neutemeljenimi obtožbami ponovno uperila v Slovensko demokratsko stranko predvsem pa v našega predsednika,” je povedal Černač.

Za konec je še povedal, da v poslanski skupini predlagajo razrešitev, ker podpredsednica Državnega zbora Nataša Sukič sedi v vrhu zakonodajne veje oblasti. Na tej funkciji naj bi bila predstavnica vsega ljudstva, ki pa mu očitno zavestno laže in z njim manipulira. Kredibilnost podpredsednice Nataše Sukič je bila že, zaradi njenih preteklih manipulacij in laži ter pristranskih ravnanj močno omajana, z zadnjimi lažmi in manipulacijami pa meče slabo luč na celoten parlament.

Sukičeva se je sprenevedala

Sukičeva o svoji laži ni veliko razpravljala. Še več – laž je ponovila. Rekla je, da danes skupaj z Ruparjem na ulicah in trgih na svojih mitingih resnice skandira Janša: “Dajte upokojencem višje pokojnine.”, čeprav je ravno on tisti, ki je v preteklosti ustvarjal revščino med njimi.

To, da jo je SDS ujel na laž je proglasila za “valorizacijski hokus pokus, ki je tak, da ja čim manj ljudi razume, da je 57,25 odstotkov enako 78 odstotkom.”

“Interpelirana sem zato, ker sem povedala golo resnico. To, da je ZPIZ-2, ki ga je decembra 2012 sprejela Vlada Janeza Janše, določil odmero 57,25, ki je, če zanemarimo minimalno zaokrožitev navzgor, najnižja odmera, po kateri je kdorkoli kadarkoli v zgodovini Slovenije odkorakal v pokoj. Res je. ZPIZ-2 je ustavil nadaljnje padanje odmere po ZPIZ-1, a dejstvo je neizpodbitno: to je najnižji odmerni odstotek v zgodovini te države,” je povedala.

Torej Sukičeva se ne da – kljub temu, da so jo vmes že strokovnjaki iz tega področja poučili, da laže, še kar vztraja na svoji interpretaciji, da je Janševa vlada znižala pokojnine upokojencem.

Janšo je celo obtožila, da naj bi zrušil referendum leta 2011 in bi bila odmera pokojnin 2 odstotka višja, kot je bila v trenutku Janševe odrešitvene zamrznitve, čeprav je jasno, da je bil tisti referendum v resnici referendum proti Pahorjevi vladi, hkrati pa bi v resnici nižal pokojnine.

SDS je obtožila, da zavaja s svojimi “zavitimi valorizacijskimi formulami, ki jih zares razumejo edinole finančni eksperti”, hkrati pa hotela pogovor prestaviti na ZUJF, ne pa na ZPIZ-2 o katerem je govorila (z ZUJF-om se niso spreminjali odmerni odstotki!).

Laži pa je še nadgradila! Trdi, da je prejšnja vlada “izdala in žrtvovala upokojence” v zameno za sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost, po diktatu Evropske komisije na podlagi njenih zmotnih ocen in da se je minister Mesec leto dni pogajal z Evropsko komisijo, da odpravi to surovost in vseeno zagotovi sredstva iz sklada … Seveda nikomur ni povsem jasno o čem je govorila. Sredstva za odpornost in okrevanje je zagotovila Janševa vlada, Golobova vlada pa jih še danes ne zna počrpati.

Hoivik: Ustavimo to norost

Hoivik je v zvezi s podpredsednico DZ začel s starim slovenskim pregovorom, ki pravi: “Laž ima kratke noge.”

Poudaril je, da je lagala slovenski javnosti. Kar pa je najhuje, lagala je več kot 645 tisoč upokojencem in upokojenkam.

“Podpredsednica Državnega zbora se ni tu ustavila in je še istega dne na enem izmed socialnih omrežij zapisala, navajam: “Iz 76,5 na 56,25 je Vizjak SDS znižal odmero pokojnin in ustvaril revne upokojence. Preverite!”

Kot je povedal so njene besede pregledali demantirali celo na depolitizirani Radiotelevizija Slovenija. Preveril jih je ta takratni matematični preračun Redni profesor na Ekonomski fakulteti doktor Maks Tajnikar. Za ta preračun pri zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dve, je dejal navajam: “Sam po sebi je bil nevtralen in to kar Levica pravzaprav očita SDS za tisto obdobje, to ne drži, zagotovo ne drži.”

Poudaril je, da so ta isti zakon decembra 2012 potrdili z glasom za. Sedanji predsednik Socialnih demokratov, takratni poslanec gospod Matjaž Han, sedanja poslanka Gibanja Svoboda gospa Tamara Vonta in sedanja osvobojena bivša predsednica Stranke Alenke Bratušek, sedaj ministrica za infrastrukturo.

Spomnil je, da je Nataša Sukič svojo laž ponovila še tretjič. Ponovno za RTV Slovenija, 19. februarja, ko je dejala, navajam: “Naj se upokojencem raje opraviči za neizmerno krivico namreč Janez Janša, ki jim jo je naredil prav on z najnižjo odmero za pokojnine v zgodovini Republike Slovenije, in sicer v višini sramotnih nekaj več kot 57 odstotkov”.

Hoivik meni, da pri tem neizmerno krivico povzroča ravno poslanka stranke Levica in podpredsednica Državnega zbora, ki je z glasovi poslancev vladne koalicije uzakonila zakon, ki širi nabor upravičencev do izjemnih dodatkov k pokojninam na področju umetnosti med tem, ko se pripravlja dolgo pričakovana pokojninska reforma, ki je nujno potrebna, da bo Slovenija pridobila več kot milijardo evrov sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.