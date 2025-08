Poslanka mag. Karmen Furman v intervjuju za Demokracijo: »Obljubljene sistemske ukrepe za boljše življenje so v tej vladi nadomestili novi davki, ki siromašijo žepe državljanov«

Piše: Vida Kocjan

S poslanko SDS mag. Karmen Furman sva se pogovarjali o nujnosti skrbi za starejše in invalide ter ukrepih za izboljšanje položaja upokojencev. Ti so namreč pod to vlado ena izmed najbolj zapostavljenih skupin državljanov.

Opozarja tudi, da je Golobova zdravstvena reforma samo velika farsa, kar občutijo predvsem državljani, ki na zdravstvene storitve čakajo še veliko dlje kot nekoč. Dolgotrajna oskrba pa je še eno področje, do katerega je poslanka izredno kritična. Ne le zaradi uvedbe novega obveznega prispevka, pač pa zato, ker delovanja sistema še do danes niso bili sposobni vzpostaviti. Pogovarjali sva se tudi o cenzuri v državnem zboru in delovanju predsednice. Mag. Karmen Furman je namreč tudi namestnica vodje poslanske skupine Slovenske demokratske stranke.

DEMOKRACIJA: Pri svojem delu veliko pozornosti namenjate starejšim in socialno ogroženim. Kako je s skrbjo zdajšnje vlade za upokojence in invalide?

Mag. Karmen Furman: Skrb za starejše in invalide je pod Golobovo vlado očitno postala zgolj politična fraza, saj večina koalicijskih zavez ostaja neizpolnjenih. Ljudje pa posledično občutijo, da pod trenutno vlado vse slabše živijo. Namesto dostojnih pokojnin, ki bi omogočale preživetje brez pomoči otrok ali dobrodelnih organizacij, so se pokojnine realno znižale. Pokojnina za 40 let dela je danes za 200 evrov nižja od praga tveganja revščine, a vladna koalicija je vsem upokojencem dodatno uzakonila še plačilo novih davkov in prispevkov za zdravstveno zavarovanje ter dolgotrajno oskrbo. In namesto dostopnejših storitev, ki bi jih zato pričakovali, so se čakalne dobe v zdravstvu celo podaljšale, dolgotrajna oskrba pa zaradi pomanjkanja kadra marsikje sploh ne deluje. Vse to pa najbolj prizadene prav starejše in invalide, saj se neučinkoviti socialna in zdravstvena politika pogosto ne izvajata pravočasno, ljudje pa ostajajo brez nujno potrebnih storitev za življenje. Obljubljene sistemske ukrepe za boljše življenje so tako v tej vladi nadomestili novi davki, ki siromašijo žepe državljanov.

Ste podpredsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Čemu posvečate največ pozornosti, na kaj opozarjate in kakšni so odzivi drugih poslancev, predvsem iz vrst koalicije?

V tem mandatu smo sklicali kar nekaj sej odbora za delo – pa tudi sej državnega zbora – predvsem z namenom, da se ljudem pravice, ki so zapisane v zakonu, v praksi tudi uresničujejo. Izzivov na področju socialne politike je zaradi vladne neodzivnosti danes že ogromno. Posebno pozornost smo v naši poslanski skupini namenili ukrepom za izboljšanje položaja upokojencev. Menimo namreč, da so prav upokojenci pod to vlado ena izmed najbolj zapostavljenih skupin državljanov. Krepko več kot polovica jih prejema pokojnino, ki je nižja od praga tveganja revščine. A za tem statističnim podatkom so skrite zgodbe ljudi, ki so se po številnih letih dela in plačevanja prispevkov sedaj znašli v stiski, vlada pa je njihove pokojnine še dodatno obdavčila za plačilo storitev, ki se trenutno sploh ne izvajajo. Tako smo med drugim predlagali tudi ukinitev plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Ti so namreč v času svojega aktivnega življenja že plačevali prispevke in s tem vzdrževali sistem. Pravično in pošteno bi zato bilo, da se jih na starost življenja ne obremenjuje z novimi davki, še zlasti ne za storitve, za katere novo ministrstvo z več kot sto zaposlenimi doslej ni bilo sposobno vzpostaviti niti informacijskega sistema, ki pa je pogoj za pridobitev pravic. A žal koalicija doslej nobenega predloga opozicije ni podprla.

