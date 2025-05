Poslanec Andrej Hoivik: Potrebno je odpraviti vse neupravičene privilegije

Piše: C. R.

Na današnji novinarski konferenci je poslanec Andrej Hoivik spregovoril o predlogu zakona Poslanske skupine SDS o prenehanju veljavnosti Zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO).

Zakon ZIPO, sprejet leta 1974, omogoča dodeljevanje starostnih pokojnin posameznikom, ocenjenim kot posebej zaslužnim za državo, brez jasno opredeljenih in preverljivih kriterijev.

Takšna ureditev pomeni sistemski odmik od temeljnega načela pokojninske zakonodaje, ki temelji na dolžini zavarovalne dobe in višini vplačanih prispevkov.

V sodobni demokratični in socialni državi, ki temelji na enakosti pred zakonom, je tovrstna zakonska ureditev nesprejemljiva. V času, ko se soočamo s pritiski na vzdržnost pokojninskega sistema, starajočo se populacijo in prenizkimi pokojninami velike večine upokojencev, je nujno odpraviti vsakršne neupravičene privilegije, kar ta zakon trenutno omogoča.

Vladajoča koalicija je sprejela nov Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU), ki teh privilegijev ne ukinja, pač pa jih celo širi. Preko 47.000 volivk in volivcev je vložilo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma glede tega zakona, ki bo v nedeljo, 11. maja 2025.

V primeru, da se bo večina volivcev 11. maja izrekla proti zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke, je na podlagi jasno izražene volje ljudstva potrebno tudi zakon o pokojninah za posebne zasluge nemudoma razveljaviti.

Andrej Hoivik je na novinarski konferenci poudaril, da Poslanska skupina SDS vladi predlaga tudi kompromisno rešitev. “Zadnja Janševa vlada za olimpijske medalje od brona do zlata povišala enkratne nagrade za športnike celo za 100% in predlagamo, da sedanja vlada, če je to potrebno, podobno naredi tudi za kulturnike in umetnike. To je zelo enostavno, spremeni se samo en člen v zakonu o Prešernovih nagradah.”

Sicer pa je Poslanska skupina SDS prepričana, da bo ukinitev zakona ZIPO prispevala k večji preglednosti in pravičnosti v pokojninskem sistemu. Hkrati bo to okrepilo zaupanje državljanov v enakopravno obravnavo vseh državljank in državljanov brez privilegijev.