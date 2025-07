Portal Oštro skušal zanikati trditev o otroških porokah, a jo je pravzaprav potrdil

Piše: A. H. (nova24tv.si)

Portal Oštro, ki se predstavlja kot preverjevalec dejstev, a ga nekateri bolj vidijo kot “ustvarjalca” dejstev, je skušal ovreči trditev evropskega poslanca Branka Grimsa, a je z lastno razlago njegovo izjavo le še dodatno podkrepil.

Evropski poslanec Branko Grims je nedavno delil domnevni citat Ajatoleha Homeinija, ki navaja, da je poroka z deklico, mlajšo od devet let, dovoljena, vključno z nekaterimi spolnimi praksami, kot so predigra in poljubljanje, medtem ko je penetracija prepovedana do te starosti.

K citatu je pripisal: “Dobrodošli v osnove šeriatskega ‘prava.’” Portal trdi, da je to manipulacija, a podrobnejše branje njihovega pojasnila sproža dvome, ali res zavračajo Grimsovo stališče ali ga nenamerno potrjujejo.

Sklop portala “Razkrinkavanje” se sklicuje na podatke globalne mreže Girls Not Brides, ki navajajo, da se v Iranu do 15. leta poroči tri odstotke deklet, do 18. leta pa 17 odstotkov. To kaže na obstoj otroških porok, čeprav v omejenem obsegu. Poleg tega navajajo trditve Marjana Smrketa, strokovnjaka za religiologijo z ljubljanske Fakultete za družbene vede, da šeriatsko pravo ni enoten sistem, temveč skupek razlag, ki se razlikujejo po šolah in kontekstih. Vendar priznava, da v šii tradiciji, ki prevladuje v Iranu, hierarhija pravnih virov – Koran, hadisi in fatve – omogoča interpretacije, kot je tista Homeinija, ki dovoljuje poroke z deklicami pred puberteto, z omejitvami glede spolne konzumacije.

Poroka izjemoma dovoljena tudi za devetletnice

Smrke še navaja, da je bila minimalna starost za poroko v Iranu po islamski revoluciji 1979 znižana na 13 let za dekleta, z izjemami, ki dopuščajo poroke devetletnic ob soglasju očeta in sodišča. To je v skladu z Homeinijevo razlago, kot jo citira Grims, kar nakazuje, da takšne prakse niso izmišljene, temveč imajo podlago v šii pravni tradiciji. Marianne Bøe, norveška religiologinja, prav tako poudarja večplastnost šeriata, ki vključuje božanski zakon in pravni sistem, kar odpira prostor za različne interpretacije, vključno s tistimi, ki jih omenja Grims.

Smrke sicer kritizira Grimsovo objavo kot neracionalno in politično motivirano, a hkrati priznava, da podobne prakse obstajajo tudi drugod, npr. med ortodoksnimi Judi v Izraelu, kar oslabi argument, da je Grimsova trditev izključno manipulacija.

Bolj ko beremo pojasnila portala, bolj se zdi, da podpirajo Grimsovo osnovno tezo: šeriatsko pravo, zlasti v šii interpretaciji, resnično vključuje določila, ki dovoljujejo poroke z mladoletnicami, kot je navedel Homeini. Razkrinkavanje skuša omiliti to dejstvo z opozarjanjem na raznolikost interpretacij in primerjavo z drugimi kulturami, a podatki o iranskih porokah in zgodovinska dejstva o znižanju starostne meje po revoluciji potrjujejo, da Grims ni povsem zgrešil tarče. Namesto da bi njegovo trditev popolnoma ovrgli, portal nenamerno razkriva, da je šeriatsko pravo v določenih kontekstih resnično povezano s praksami, ki jih Grims izpostavlja.