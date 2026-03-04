POP TV kot beograjski rumeni tisk ob Iranu

Piše: Spletni časopis

Vrh portala 24ur.com je včeraj zavzel članek Mirka Vorkapića, ki podira vse rekorde v uporabi pristranskega jezika.

Naslov “Za koga se vojujejo ZDA?” že v osnovi uporablja besedo (“vojujejo”), ki v slovenščini zveni kot tujek ali neposreden prevod iz balkanskih tabloidov. Običajna slovenska raba bi bila vojskujejo ali borijo. Članek pa je tudi po vsebini neobičajen. Že začne se stavkom, ki kaže na povsem aktivističen pristop: “Kaj je pravzaprav razlog ameriškega ‘režima’ za ‘neizzvano, nelegalno in brutalno agresijo’ na Iran? “Režim” je izraz, ki ga v diplomaciji in novinarstvu rezerviramo za diktature. AI Gemini je članek ocenil tako: “Članek deluje kot mešanica vojnega poročevalstva in ostrega protiameriškega komentarja. Uporaba besede “vojujejo” in opisovanje “razglašenega orkestra” dajeta slutiti, da uredništvo POP TV zavzema zelo kritično distanco do trenutnih potez Washingtona v Iranu.” Besedo brutalni napad pa na naslovnici uporabljajo tudi sicer.

Vsebina je sicer takšna:

Vnema je še posebej neobičajna, ker že dolga leta opazujemo podobna bombardiranja Ukrajine in to tudi z iranskimi droni in njihovimi raketami in strelivom, s katerimi ta zaveznica Rusije pomaga pri poskusu okupacije te države, kjer pa ni zaznati enake obsodbe.

Za del Balkana je značilna velika pristranskost gre za dogajanje povezano z Rusijo in njeno zaveznico Iranom.