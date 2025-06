Ponovno se zaostruje: Napadli župana, srednješolca in policistko, vladajoča politika pa nasilnežem daje potuho

Piše: Moja Dolenjska

V Ribnici sta dva Roma na prireditvi v soboto napadla župana Sama Pogorelca. Policija je nato sporočila, da sta telesno poškodovala tudi policistko, ki je v prostem času posredovala na kraju. V nadaljevanju pa sta na drugem kraju v družbi še enega sostorilca napadla in poškodovala še enega. Župan je razkril, da je na poti domov, skorajda pred domačo hišo in le nekaj metrov od prizorišča skupil srednješolec, komaj polnoletni občan. Nanj so se spravili trije in mu zadali hude poškodbe nosu, njegovo počutje je bilo včeraj izjemno slabo.

Policija, ki v sporočilu (kot običajno) ni navedla etične pripadnosti napadalcev, je nato sporočila, da sta osumljena 25- in 18-letna moška, tretji je mladoleten, vsi trije pa prebivajo na območju Kočevja, kjer so jih policisti tudi prijeli ter začasno zadržali, vendar le toliko, da so zbrali podatke. Že včeraj so jih pustili na prostost.

Policiste je usmerjal dežurni državni tožilec, so se na številne ogorčene kritike javnosti včeraj zvečer oglasili z Vrhovnega državnega tožilstva. Tožilec je presodil, da niso bili izpolnjeni zakonski pogoji za pridržanje, privod ali predlog za odreditev pripora. Bo pa policija po končanem postopku na pristojno državno tožilstvo posredovala kazensko ovadbo, do pojasnili.

Župan Samo Pogorelc pa je zapisal, da se počuti ogrožen, skrbi ga za lastno varnost in varnost premoženja. Županova skrb je upravičena, že pred pol leta so mu grozili s smrtjo, zdaj je doživel hujši fizični napad, sporočilo tožilstva storilcem, nasilnežem, pa je jasno. Lahko počnete, kar želite.

Vodstvo Policije in tožilstvo niso zaščitili niti lastne policistke, ki so jo prav tako napadli. Kako bi šele potem lahko pričakovali, da bodo zaščitili državljane?

Župani ogorčeni in zaskrbljeni

Na nasilje so se nato odzvali nekateri župani, iz Skupnosti občin Slovenije so sporočili, da z ogorčenostjo spremljajo poročila o fizičnem napadu na župana Občine Ribnica, Sama Pogorelca, ki se je zgodil na prireditvi v Ribnici. Dogodek jih je pretresel in vzbudil resno zaskrbljenost glede varnosti izvoljenih predstavnikov lokalne skupnosti. Zapisali so, da “nasilje nad županom ni le napad na posameznika, temveč tudi grob poseg v delovanje demokratičnih institucij in skupnostnih odnosov”. Takšna dejanja so nedopustna in zahtevajo jasno, enotno obsodbo vseh, ki si prizadevajo za odprto, varno in sodelujočo družbo. Županu Pogorelcu, njegovi družini in prizadetim v dogodku so izrazili vso podporo. Hkrati pa so vse pristojne organe pozvali, da ukrepajo odločno in zagotovijo učinkovito zaščito lokalnih funkcionarjev, ki svojo nalogo opravljajo v javnem interesu in pogosto pod velikim pritiskom. Dodali so: “Nasilje ne sme imeti mesta v slovenski družbi. Lokalna skupnost mora ostati prostor spoštovanja, sodelovanja in varnosti za vse.”

Bodo župani uslišani? Malo verjetno

Kako zelo zdajšnja vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) podpirajo nasilje, tudi romsko, nad prebivalstvom, kažejo njihova dejanja.

Prejšnja, Janševa, vlada je leta 2020 ustanovila Delovno skupino za obravnavo romske problematike, vodil jo je nekdanji direktor Policijske uprave Novo mesto dr. Anton Olaj. Skupina je v sodelovanju z občinami in ostalimi pripravila ter obravnavala štiri ključna področja: zaposlovanje, izobraževanje, kaznovalno politiko in urejanje prostora. Pripravili so predloge več zakonskih sprememb, s katerimi bi bistveno posegli tudi v romsko problematiko. Bile so volitve, nova Golobova vlada je vse zakonske predloge zavrnila.

Nato so župani 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja na podlagi tega, kar je pripravila že prejšnja vlada, pripravili predloge za spremembo petih zakonov (o starševskem varstvu, socialnovarstvenih prejemkih, urejanju trga dela, varstvu javnega reda in miru ter o voznikih). Predloge so župani v državni zbor vložili s podporo več kot 31.000 podpisov volivcev in volivk. Koalicija (Gibanje Svoboda, SD, Levica) je predloge zavrnila, obljubila je lastne, menda boljše, rešitve do konca 2023, kar se ni zgodilo. V nadaljevanju pa so v koaliciji zavrnili tudi vse ostale predloge opozicijskih strank.

In zdaj smo, kjer smo. Policisti s terena navajajo, da se Romi zelo prilagajajo aktualnim razmeram. Ko so, npr., župani 11 občin v parlament vložili predlog za spremembo petih zakonov, je med delom romskega prebivalstva zavladala panika. Ustrahovanje in nasilje jim ni padlo na pamet. Kakor hitro pa so izvedeli, da iz tega ne bo nič, so spet dobili krila.

Nasilni posamezniki iz romske skupnosti so torej ogledalo trenutne vladajoče politike. Ob tem poudarjamo, da vsi Romi niso enaki – peščica posameznikov pa je tista, ki stigmatizira tudi njih.

