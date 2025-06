“Ponovno potrdili, da je Janković gospodar te koalicije in da je Golob le golob na Jankovićevi roki”

Piše: Moja Dolenjska

Na današnji seji preiskovalne komisije o gradnji kanalizacijskega voda C0 prek ljubljanskega vodonosnika bi morali člani komisije potrditi vmesno poročilo. Do tega ni prišlo, predsednica Anja Bah Žibert je na omrežju X tako zapisala:

Srhljivka današnje obravnave vmesnega poročila o nezakoniti gradnji kanala C0:

– najprej si v Svobodi niso upali v sejno sobo, ker ni bilo strank SD in Levica, da bi jih podprli pri uničevanju čiste pitne vode. Znajo delovati zgolj po principu glasovalnega valja;

– nato so “našli” Jonasa Žnidaršiča (SD) in si zagotovili večino. Bravo Jonas. Good job;

– zavrnili so celotno poročilo. Tudi del, ki govori o njihovem imenovanju v komisijo. Ob dejstvu, da sta tako Jonas Žnidaršič in Martin Premk izvoljena v Ljubljani, sta brezsramno o vsem glasovala PROTI – zaradi njunih glasovanj se bo kanal gradil naprej

– stranka Levica je z neudeležbo na seji preiskovalne komisije pokazala, da je zanje tudi voda ideološka tema;

– ponovno so potrdili, da je Janković gospodar te koalicije in da je Golob le golob na Jankovićevi roki;

– levičarji so postali grobarji čiste pitne vode, čeprav so bili najbolj glasni, ko se je to pravico vpisovalo v Ustavo;

– motijo se, če mislijo, da bo poročilo ostalo zamolčano.

52 prič so slišali mnogi. Z delovanjem preiskovalne komisije in tem poročilom nihče več v državi ne more trditi, da ni vedel, kaj se dogaja. Ko bo Lubljana ostala brez vode, bo to postal problem celotne države.

Anja Bah Žibert je zapisala, da so na potezi prebivalci Ljubljane in tudi širše, če jim je mar za vodo.

“Če vam je mar, kaj bo priteklo iz pip bolnišnic, vrtcev, šol, DSO-jev … Ko gre za resnično zaščito pitne vode in ne za borbanje prvorazrednih, ki jih ni nikjer, ko gre res zares, ne bo izgovorov in vsegliharstva, da smo vsi enaki. Nismo!

Stranki SDS in NSi želimo zaščititi pitno vodo. Levičarji in razne Nike pa se ukvarjajo s kulturo smrti Pa kdo sploh rabi vodo, mar ne?! V Maksiju je ni že skoraj 2 meseca …”