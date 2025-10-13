Politična kariera Janija Prednika je končana, odstopil je kot poslanec

Piše: G. B.

Za Janija Prednika se letošnja jesen začenja zelo slabo. Prepoznaven poslanec SD s Koroške, ki je deloval podobno džentelmensko kot Borut Pahor, je bil zadnje čase celo vodja poslanske skupine SD, je zgrmel v politični prepad.

Potem ko je pred kratkim pricurljala v javnost govorica, da je Jani Prednik vpleten v družinsko nasilje, so organi pregona danes tudi uradno prejeli ovadbo Prednikove nekdanje partnerice. Poslanec naj bi jo maltretiral, kar je za N1 celo priznal, čeprav se menda ne spomni nekaterih dejanj. Dejal pa je, da je bila ta zveza toksična.

Ni imel več izbire

Ker je škandal sedaj tudi “uraden”, je postalo jasno, da se bo SD svojemu poslancu odrekla. Prednik je zato sprejel odločitev, da odstopi s poslanske funkcije. Kot je navedel, ima dolžnost zaščiti institucijo, ki ji služi, politiki pa ne smejo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov. Prednikova bivša partnerka v ovadbi, ki ji je priložila tudi dokaze, poslancu SD očita od klofut do groženj, da jo bo skalpiral in ubil, nad njo pa naj bi dvakrat dvignil tudi kuhinjski nož, danes poroča portal N1, kjer so dokaze tudi videli. Iz pojasnil tožilstva v Slovenj Gradcu izhaja, da lahko Prednik pričakuje zaslišanje na policiji.

V pisnem odzivu medijem pa je Prednik danes vendarle zapisal, da nikoli ni bil nasilen, ne fizično ne psihično. A je obenem navedel tudi, da se je zasebno znašel v odnosu, ki je prerasel v vir nenehnih konfliktov, pritiskov, poniževanj in obtožb, dolgotrajna izčrpanost in občutek nemoči pa sta ga pripeljala do napačnih odzivov, ki jih obžaluje. “Nikoli nisem imel fizičnega obračuna z nikomer, a priznam, da sem v stiski odreagiral narobe. To je zame grenka lekcija, ki jo sprejemam kot človek, ki se uči iz lastnih napak,” je zapisal Prednik. Med razlogi za odstop pa je navedel, da ima dolžnost zaščititi institucijo, ki ji služi, in ljudi, ki so mu zaupali. “Zato sem sprejel odločitev, da odstopim kot poslanec. Ne zato, ker bi bil kriv, ampak zato, ker politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov. Politika mora ostati prostor idej, vizije in reševanja težav ljudi,” je prepričan. V Prednikovi SD se za zdaj še niso odzvali, bo pa popoldne potekala redna seja predsedstva stranke, na kateri bodo obravnavali tudi omenjeno zadevo, so za STA navedli v stranki, ki je ničelno toleranco do nasilja nad ženskami zapisala tudi v svoj program pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami. Kdo ga bo nasledil? Ne glede na to pa je jasno, da je Prednikova politična kariera končana. Glede na njegov napovedan odhod iz poslanskih klopi se na njegovo mesto uvrsti poslanski kandidat, ki je po številu podpore naslednji na listi v volilni enoti 5 (Celje). To pa je Andreja Katič, ki je kandidirala v volilnem okraju Velenje 1. Ker pa je slednja že ministrica in ni pričakovati, da bi prevzela poslansko funkcijo, bo verjetno v poslanske klopi sedla tretjeuvrščena z liste SD v tej enoti, to je Janja Rednjak. Spomnimo, v tej volilni enoti je bil Prednik edini izvoljeni poslanec z liste kandidatov SD, prejel je sicer nadpovprečno število glasov, skoraj 20 odstotkov v svojem okraju. Rednjakova, ki je kandidirala v okraju Velenje 2, je prejela le 8,97 odstotka. Postavlja se tudi vprašanje, kdo bo novi vodja poslanske skupine SD. Prednikova dosedanja namestnica je bila Meira Hot, slednja pa je tudi podpredsednica DZ, tako da bo težko prevzela še naloge vodje poslancev.

SD podprla potezo Prednika, zadeve pa ne bo več komentirala

“Socialni demokrati spoštujemo odločitev Janija Prednika za odstop z mesta poslanca Državnega zbora RS. V danih okoliščinah menimo, da gre za pravilno potezo,” so danes sporočili iz druge največje vladne stranke. “Nasilje v kakršnikoli obliki je nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjamo. Naša stališča glede spoštovanja človekovega dostojanstva, enakosti in varnosti ostajajo neomajna. Želimo pa si, da se postopki zaključijo na zakonit, pravičen in spoštljiv način. V znak spoštovanja zasebnosti vseh vpletenih in zavoljo korektnosti do vseh postopkov, ki potekajo glede ovadbe zoper Prednika, se v stranki Socialni demokrati v nadaljevanju ne bomo opredeljevali glede predmetne zadeve,” so še sporočili.