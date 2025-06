Policija je glede napada Romov na ribniškega župana sporočila tole …

Piše: C. R.

V zvezi z nedavnim fizičnim napadom na ribniškega župana Sama Pogorelca se je oglasila tudi Policijska uprava Ljubljana.

Ljubljanski kriminalisti in policisti so vse od storitve kaznivega dejanja, včerajšnjega dne do danes nadaljevali z intenzivno kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj. Pregledani so bili posnetki nadzornih kamer, pridobljeni so bili listinski in drugi dokazi ter zbrana dodatna obvestila. Vse okoliščine ter novi dokazi so bili danes zjutraj predstavljene tožilcu okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Tožilstvo je na podlagi dokazov in vseh novih dejstev in okoliščin ugotovilo znake suma storitve kaznivega dejanja Nasilništva po 269. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), so sporočili.

Na podlagi usmeritev policiji so policisti danes odvzeli prostost in odredili pridržanje 25 in 18 letnima osumljencema, ki prebivata na območju Kočevja in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki bo v nadaljevanju odločilo o privodu oseb pred preiskovalnega sodnika.

“Kot smo že pojasnili policisti, na območju Kočevja, Ribnice in Grosuplja izvajajo ukrepe za zagotavljanje splošne varnosti ljudi in smo na območje kot že sedaj napotili večje število policistov, tako uniformiranih patrulj, posebne policijske enote, kot kriminalistov ter delovnih skupin za preprečevanje kriminalitete kot tudi za zagotavljanje varnosti vseh v dogodek vpletenih oseb,” so še navedli.