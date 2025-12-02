Poglejte to norost: revijo Ona Plus z Urško Bačovnik Janša na naslovnici so tik pred izidom “uravnotežili” z Golobom

Piše: G. B.

Urška Bačovnik Janša, zdravnica in žena predsednika SDS Janeza Janše, se je znašla na naslovnici revije Ona Plus, za katero je – po 13 letih – dala intervju.

Očitno pa je ta poteza zmotila šefe, bolje rečeno botre založniškega podjetja, ki izdajajo revijo, saj so tako rekoč že takrat, ko je bila revija v tisku, na hitro vnesli še intervju s premierjem Robertom Golobom. Ker da je kakor neka vsebina izpadla in je nekdo odpovedal.

Precej nenavadno, kajti ob vsem pomanjkanju časa mora biti res bizarno, da če “nekdo drug” odpove intervju, vskoči predsednik vlade?! Ki bralkam in bralcem dopoveduje – kot je razvidno z naslovnice – da “živimo v kolektivni norosti”? Verjetno ni povedal, da to norost ustvarja sam, a ob tem seveda skuša ustvarjati neko skupno, enakomerno razporejeno odgovornost, tako kot se je to počelo v starih dobrih časih socializma, ko smo bili “vsi krivi”, a nihče zares kriv. Nekako v tem slogu je glede referenduma filozofiral denimo Goran Vojnović, glede romskega nasilja pa predsednica Nataša Pirc Musar. Vsi smo krivi, vsi smo zavozili.

Sicer pa, Golob je imel pred kratkim tudi obširen intervju za Odlazkov Večer, intervju je bil, za razliko od ostalih vsebin, ki so plačljive, takoj prosto dostopen na spletu. Kar kaže na taktiko njegovega PR štaba, da skuša medijski prostor pred volitvami maksimalno zapolniti – s samim seboj. Ker če ga ne bo zapolnil on, bi to pomenilo, da ga bo “nekdo drug” – če parafraziramo najbolj slavni citat Staneta Dolanca.

“Mora biti res hudo, da se aktualni premier skuša promovirati celo preko žene predsednika opozicijske stranke. Dobili smo še zadnji dokaz, da je panika pri levičarjih epohalna in da bodo v sli po oblasti za vsako ceno zlorabili vse, kar se da,” je zadevo komentiral Janez Janša.