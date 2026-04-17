Poglejte ta smešen odziv Svobode – sedaj trdi, da pogajanj z Demokrati sploh ni bilo

V stranki Svoboda so današnje sporočilo Demokratov, da se dokončno umikajo iz pogajanj z Robertom Golobom, pospremili z navedbo, da so volivci priča politični prevari. Sprašujejo se, kako lahko govorimo o koncu pogajanj, če zanje nikoli ni bilo volje. Posredovali so izhodišča za pogajanja, v katerih so sledili ključnim točkam programa Demokratov.

Predsednik Demokratov Anže Logar je na družbenih omrežjih danes namreč sporočil, da dokončno zaključujejo koalicijska pogajanja s prvakom Svobode Robertom Golobom.

V Svobodi so v odzivu danes zapisali, da do vsebinskih pogajanj ni nikoli zares prišlo. “Nekateri se niso niti odzvali. Anžetu Logarju smo pošiljali vabila in predloge, a odziva ni bilo. Kljub temu so v javnosti ustvarjali vtis, da pogajanja potekajo. To preprosto ne drži,” so navedli.

Po njihovih besedah so Demokrati v javnosti polemizirali, v praksi pa gradili to, kar so volivcem obljubili, da ne bodo storili, in sicer četrto Janševo vlado pod krinko razvojnega trojčka. “To ni politika povezovanja, o kateri je govoril Anže Logar, temveč politika prevare in dveh obrazov,” so do Logarja ostri v Svobodi.

Javnosti so tako ob izjavi posredovali tudi dokumente, ki so jih poslali Demokratom. V spremnem pismu Logarju in vodji poslancev Demokratov Francu Križanu, ki sta ga podpisala Golob in vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, so denimo zapisali, da so prepričani, da prav na ključnih področjih, kot so boj proti korupciji, davčna razbremenitev dela in krepitev javnega zdravstva, obstaja dovolj skupnega, da lahko na tej osnovi gradijo korak naprej.

Navedla sta, da so v Svobodi oblikovali pogajalske skupine na omenjenih treh področjih in pozvala Demokrate, naj sporočijo, kdo bo vodil njihovo. Sami so na čelo pogajalske skupine postavili podpredsednika stranke Klemna Boštjančiča.

Iz osemstranskih izhodišč za pogajanja o treh področjih, ki so jih Demokrati vseskozi izpostavljali za ključna, pa je razvidno, da je bila Svoboda pripravljena v določeni meri slediti programu Demokratov.

Na področju gospodarstva so jim tako naproti stopili s predlogom razbremenitev zlasti za srednji razred, ki med drugim predvideva razvojno kapico na socialne prispevke in zvišanje posebne dohodninske olajšave za mlade. Predlagali so tudi razvojne sheme za visokotehnološka podjetja, ter paket davčnih spodbud oz. ugodnosti, med drugim na področju nagrad za poslovno uspešnost, vlaganj v razvoj in nove tehnologije, pa tudi za manjša podjetja.

Na področju boja proti korupciji je Svoboda ustregla želji Demokratov po ustanovitvi specializirane tožilske enote za pregon korupcije organiziranega kriminala (SKOK). V kabinetu predsednika vlade pa bi vzpostavili funkcijo državnega sekretarja za boj proti korupciji.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) bi preoblikovali v posebni policijski organ, ki bi bil specializiran za prikrite preiskovalne ukrepe in kompleksne finančne preiskave.

Reforme bi uvedli tudi na področju sodstva, v kateri bi med drugim korenito prenovili kazenski postopek. Vzpostavili bi specializiran kazenski oddelek za korupcijo in organizirani kriminal ter specializacijo sodnikov za kompleksne gospodarske in finančne zadeve.

Demokrati so na področju zdravstva pred volitvami izpostavljali administrativno razbremenitev zdravnikov, uvedbo digitalizacije in optimizacijo organizacije dela in urnike. Tudi Svoboda je v svojih izhodiščih zajela administrativno razbremenitev in digitalizacijo z enotnim centralnim sistemom naročanja. Na primarni ravni bi uvedli bolj fleksibilen delovni čas – z rotacijskimi urniki, dežurstvi in prilagoditvami za zdravnike z mladoletnimi otroki. Dodatno bi okrepili ambulante za osebe brez izbranega osebnega zdravnika.

Zapisali so tudi, da njihov cilj ni omejevanje zdravnikov, temveč krepitev javnih zavodov. “Ker mnogi želijo delati več, jim bomo to omogočili na način, ki koristi tako pacientom kot javnemu zdravstvu. Zato bomo uvedli poseben model nagrajevanja, ki bo zdravstvenim timom omogočil, da popoldne operirajo in pregledujejo v svoji bolnišnici,” so navedli v izhodiščih. Predlagali so tudi krepitev urgentne mreže in partnerstvo z domačo farmacevtsko industrijo.

“Naj si vsak sam ustvari mnenje, kdo je govoril resnico, kdo je zavajal in kdo je ves čas igral dvojno igro,” so ob današnji objavi dokumentov navedli v Svobodi.