Poglejte, Kučan je med proslavo pustil avto kar na kolesarski stezi

Piše: S. K. (Nova24tv)

Včerajšnja proslava ob dnevu državnosti je postregla z obilico zanimivega dogajanja na odru. Od žvižgov predsednici države Nataši Pirc Musar do aplavza predsedniku vlade Janezu Janši. Zanimivo pa je bilo očitno tudi pod odrom.

V javnosti je namreč zaokrožila fotografija majhnega modrega Renaulta znamke Twingo, ki naj bi pripadal nikomur drugemu kot zadnjemu vodji slovenskih komunistov Milanu Kučanu.

Kar ne bi bilo samo po sebi nič nenavadnega, če ta avto ne bi bil parkiran kar sredi kolesarske steze. Se je neformalnemu vodji slovenske levice res tako mudilo, da ni mogel najti ustreznega parkirnega mesta? Ali pa je to morda pokazatelj neustreznega vodenja prestolnice, kjer je že dolgo časa premalo parkirnih mest?

Kakorkoli že, spletnim uporabnikom se poteza ni zdela prav nič zabavna. Pod fotografijo, ki jo je na svojem profilu na omrežju X objavil novinar Požar, se je zvrstila serija kritičnih komentarjev.

“Zgazil lastne kolesarje,” je zapisal eden od spletnih uporabnikov, pri čemer se je nanašal na kolesarske protestnike, ki so se pojavili v času prejšnje vlade Janeza Janše.

“Bo 10 % župan uredil? Višina stroškov, potrebnih za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila, znaša: 200 evrov za odvoz, 10 evrov na dan za hrambo! Vir: Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana,” je zapisal drug uporabnik.

Tretji pa: “On lahko, on je prvorazredni.”

Kot je zapisal Požar, je bil Twingo parkiran na kolesarski stezi na Valvasorjevi ulici poleg Cankarjevega doma. Fotografija pa naj bi bila posneta okoli 21. ure in 15 minut.