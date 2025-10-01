Poglejte, kakšne traparije o kulturnem boju kvasi Asta Vrečko!

Piše: G. B.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v intervjuju za STA spregovorila o svojem delu, pa tudi o Levici, ki jo vodi. Pri tem je ustrelila posebej velikega kozla, zaradi česar se sprašujemo, ali se zaveda, kaj govori, ali pa se tako hudo spreneveda.

Ni skrivnost, da je Asta Vrečko izjemna podpornica t. i. alternativne umetnosti, raznih performansov in umetniških inštalacij, ki imajo politična sporočila. Ob tem je alergična na kritike, ki prihajajo prav na ta račun. “Če se kdo ukvarja s sodobno umetnostjo, je hitro označen za radikalnega levičarja, če pa ga zanimata ustvarjanje narodnozabavne glasbe ali ljubiteljska kultura, je pa kleni desničar. Tako ne gre več naprej. Ključno je razumevanje kulturnih pravic in kulture kot javnega dobrega, torej pravice do svobodnega ustvarjanja in dostopa do kulture kot nečesa vključujočega in ne obratno,” je dejala.

“Kot da smo v stanju nenehnega kulturnega boja,” ji je pritrdila avtorica intervjuja Alenka Vesenjak z STA. In položila ministrici odgovor tako rekoč v usta: “Da, in nanj ne bom pristajala. Gre za eno najcenejših političnih orodij, ki se ga pogosto poslužuje desnica. Ni naključje, da je, kadarkoli smo imeli desno vlado, ta resor prevzela stranka SDS. Ministrstvo za kulturo so vodili trikrat, no, dvakrat, enkrat so samostojen resor kulture škandalozno kar ukinili. Resnično upam, da področje kulture ne bo nikoli več v domeni desnice in podvrženo takšnim zlorabam.”

In še: “Pritiske pogosto ustvarjajo glasni posamezniki, ki imajo podporo politike, njihova agenda pa nima nobene povezave s kulturo, večinoma gre predvsem za politično diskreditacijo, ki pa se hitro prime v javnem diskurzu. Kljub temu verjamem, da ima večina ljudi v Sloveniji zelo pozitiven odnos do kulture, kar kaže tudi obiskanost kulturnih dogodkov in vključenost posameznikov v društva, glasbene šole, ljubiteljske dejavnosti in knjižnice.”

Verjetno komentar ni potreben. Glede na to, kaj vse je ministrica sedaj počela, zagotovo tako velike mere sprenevedanja še nismo zasledili.