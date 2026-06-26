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Poglejte, kako je Urška Bačovnik Janša na državni proslavi očarala v beli obleki

FokusZanimivosti
foto: Marko Vavpotič/F.A.Bobo

Piše: e-maribor.si

Na Trgu Republike (Trg Jožeta Pučnika) je potekala državna proslava ob 35-letnici samostojne države Slovenije. Predsednik vlade Janez Janša, je na proslavo prišel s svojo soprogo Urško Bačovnik Janša.

Urška je izbrala čudovito konzervativno belo obleko do kolen, ki jo je dopolnila s čevlji v kožni barvi. K obleki ni izbrala vidnejšega nakita, ampak je dovolila, da obleka zasije v vsej svoji čistosti in preprostosti.

Na državni proslavi sta bila predsednik SDS Janez Janša in njegova soproga Urška Bačovnik Janša videti zelo sproščena in dobre volje. Iz njunega vedenja je bilo mogoče razbrati, da sta v programu uživala, saj sta večkrat nasmejana spremljala dogajanje in si izmenjala nekaj sproščenih trenutkov. Njuna dobra volja je dajala vtis, da jima je bila letošnja proslava ob dnevu državnosti zelo všeč.

Predsednik DZ Zoran Stevanovič in soproga Vesna Stevanović

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS z ženo Mojco Lotrič

foto: zajem slike, YouTube Vlada RS

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