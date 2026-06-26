Poglejte, kako je Urška Bačovnik Janša na državni proslavi očarala v beli obleki

Piše: e-maribor.si

Na Trgu Republike (Trg Jožeta Pučnika) je potekala državna proslava ob 35-letnici samostojne države Slovenije. Predsednik vlade Janez Janša, je na proslavo prišel s svojo soprogo Urško Bačovnik Janša.

Po rdeči preprogi,, ki je vodila do mest, ki so jih zasedli najbolj pomembni politiki v državi, so se sprehodila številna znana imena. Na primer predsednik Državnega zbora Zoran Stevanovič z ženo Vesno, predsednik državnega sveta Marko Lotrič z ženo Mojco. Največ pogledov pa sta za gotovo ukradla premier Janez Janša in njegova Urška Bačovnik Janša.

Urška je izbrala čudovito konzervativno belo obleko do kolen, ki jo je dopolnila s čevlji v kožni barvi. K obleki ni izbrala vidnejšega nakita, ampak je dovolila, da obleka zasije v vsej svoji čistosti in preprostosti.

Na državni proslavi sta bila predsednik SDS Janez Janša in njegova soproga Urška Bačovnik Janša videti zelo sproščena in dobre volje. Iz njunega vedenja je bilo mogoče razbrati, da sta v programu uživala, saj sta večkrat nasmejana spremljala dogajanje in si izmenjala nekaj sproščenih trenutkov. Njuna dobra volja je dajala vtis, da jima je bila letošnja proslava ob dnevu državnosti zelo všeč.

foto: zajem slike, YouTube Vlada RS