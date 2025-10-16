Piše: Celjski glasnik

Inštitut 8. marec z Niko Kovač je še enkrat več pokazal, kakšna je razlika med zdravim, razumskim družbeno-političnim udejstvovanjem in aktivistično levim političnim delovanjem, ki si ga gredo sami.

Medtem, ko je denimo ob domnevnem napadu na Niko Kovač sredi Ljubljane vsa družbeno-politična struktura obsodila nasilje, danes Inštitut 8. marec podpira vandalizem sredi Ljubljane.

Podporniki vandalizma se na ogled postavijohttps://t.co/Hlw76jWFaF — Matevž Tomšič (@MatevzTomsic) October 10, 2025

In to ne kakršenkoli vandalizem, ampak vandalizem, ki onečaščuje izobraževalno ustanovo, kjer pridobivamo izobražen, visokokvalificiran kader za našo prihodnost. A omenjene “aktiviste” pri vsem tem moti, da gre za izobraževalno ustanovo, ki mlade ne uči v enoumju in jim dopusti širši nazor, saj ne podpira slovenskega enoznačnega podpiranja Palestine ter teroristične organizacije Hamas.

Na družbenem omrežju Inštituta 8. marec je bilo tako mogoče zabeležiti zapis, s katerim so podprli vandalizem in uničevanje državne lastnine s pisanjem aktivističnih parol. Kot izhaja iz njihovega zapisa, je to samo zato, ker Fakulteta za strojništvo ni sledila njihovim parolam o obsodbi oziroma prenehanju sodelovanja z Izraelom. Takšno ravnanje “aktivistov” je Matevž Tomšič opisal z besedami: “Podporniki vandalizma se na ogled postavijo.”