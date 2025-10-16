Piše: Celjski glasnik
Inštitut 8. marec z Niko Kovač je še enkrat več pokazal, kakšna je razlika med zdravim, razumskim družbeno-političnim udejstvovanjem in aktivistično levim političnim delovanjem, ki si ga gredo sami.
Medtem, ko je denimo ob domnevnem napadu na Niko Kovač sredi Ljubljane vsa družbeno-politična struktura obsodila nasilje, danes Inštitut 8. marec podpira vandalizem sredi Ljubljane.
In to ne kakršenkoli vandalizem, ampak vandalizem, ki onečaščuje izobraževalno ustanovo, kjer pridobivamo izobražen, visokokvalificiran kader za našo prihodnost. A omenjene “aktiviste” pri vsem tem moti, da gre za izobraževalno ustanovo, ki mlade ne uči v enoumju in jim dopusti širši nazor, saj ne podpira slovenskega enoznačnega podpiranja Palestine ter teroristične organizacije Hamas.
Na družbenem omrežju Inštituta 8. marec je bilo tako mogoče zabeležiti zapis, s katerim so podprli vandalizem in uničevanje državne lastnine s pisanjem aktivističnih parol. Kot izhaja iz njihovega zapisa, je to samo zato, ker Fakulteta za strojništvo ni sledila njihovim parolam o obsodbi oziroma prenehanju sodelovanja z Izraelom. Takšno ravnanje “aktivistov” je Matevž Tomšič opisal z besedami: “Podporniki vandalizma se na ogled postavijo.”