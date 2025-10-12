Podgoršek na vseslovenskem srečanju kmetov: »Zemlja ne pozabi tistih, ki jo spoštujejo«

Piše: STA, C. R.

Ponikva pri Šentjurju je gostila 22. vseslovensko srečanje kmetov. Vodilo srečanja je bila misel blaženega Antona Martina Slomška Večnosti cena sedanji je čas, s čimer so organizatorji izpostavili pomen kmetov in kmetijstva. Predsednica Nataša Pirc Musar je dejala, da slovenski kmet ni le pridelovalec hrane, je varuh pokrajine in nosilec tradicije.

Današnje srečanje se je začelo s sveto mašo v cerkvi sv. Martina na Ponikvi, ki jo je daroval upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres. “Ena od kmetovih kreposti je odgovornost za naravo. Kmet živi z naravo, jo občuduje in spoštuje. Ve, da je njen skrbnik, da se z naravo ne more igrati ali je podcenjevati, ampak jo mora spoštovati in ravnati v soglasju z njo,” so njegove besede povzeli na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Evangeličanski škof Leon Novak je dodal, da je podeželje prostor povezovanja. “Tam, kjer družine ohranjajo zemljo, se prenašajo tudi vrednote, delovne navade, spoštovanje do narave in čut za skupnost,” je izpostavil.

Vodilo letošnjega srečanja je bila Slomškova misel Večnosti cena sedanji je čas. Kot so zapisali na KGZS, so misel izbrali z namenom utrditi zavedanje pomena kmetov in kmetijstva ter njihovega poslanstva pridelave in prireje hrane, odgovornega ravnanja z zemljo in gospodarjenja z naravnimi viri, ohranjanja podeželskih skupnosti ter postavljanja temeljev za življenje prihodnjih generacij. Slomšek velja za zavetnika slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva.

“Danes ne praznujemo le letnega srečanja, ampak vztrajnost, predanost in ljubezen do zemlje. Zemlja ne pozabi tistih, ki jo spoštujejo. Vaša zvestoba zemlji je nekaj svetega, nekaj, kar moramo kot družba spoštovati. Danes se mnogi sprašujejo, kakšna je prihodnost podeželja. Podeželje bo preživelo, dokler bodo obstajali ljudje, kot ste vi, ki ne obupajo ob prvi nevihti, ki iz skromnega naredijo veliko,” je na slavnostni akademiji pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu dejal predsednik KGZS Jože Podgoršek.

Predsednica Pirc Musar je poudarila, da kmetje in kmetice s trdim delom vsak dan pišejo zgodbo slovenskega podeželja, ki jo zaznamujejo negotovosti. “Slovenski kmet ni le pridelovalec hrane, je varuh pokrajine, je nosilec tradicije. Naredila bom vse, da bo slovensko kmetijstvo slišano in da kmetje pri trajnostnem razvoju ne boste prepuščeni sami sebi,” so jo povzeli na KGZS.

Gost današnjega srečanja je bil župnik Martin Golob, ki je podčrtal pomen volje. “Kmetje pogrešajo osnovno spoštovanje. Tega bomo pa dobili, če se bomo sami spoštovali. Dragi kmetje, imejte v sebi ponos in vztrajajte,” je dejal.

Pri izvedbi srečanja poleg KGZS sodelujejo Občina Šentjur, župnija Ponikva, članice društev kmečkih žena, člani gasilskega društva Ponikva in številni prostovoljci.