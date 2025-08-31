Pod sedanjo levičarsko oblastko Blejski strateški forum zopet tone v obskurnost

Piše: P. J.

Bled bo jutri in v torek znova gostil strateški forum (BSF), ki se bo odvil, kot pravijo organizatorji, v luči številnih kriz, tokratni naslov dogodka pa je Pobegli svet. In če je bil pod vlado Janeza Janše to vrhunski mednarodni dogodek (TUKAJ), pa pod levo vlado Roberta Goloba zopet tone v obskurnost.

Na to nas je med drugim opozoril zapis na omrežju X, kjer lahko preberemo imena udeležencev letošnjega jubilejnega foruma, ki praznuje dvajset let.

Kdo je na seznamu udeležencev letošnjega BSF?

Kot lahko preberemo na uradni spletni strani BSF, bodo na letošnji forum poleg slovenske predsednice republike prišli tudi predsedniki Estonije, Češke in Črne gore, poleg predsednika slovenske vlade pa se bodo dogodka udeležili še predsedniki vlad Hrvaške, Albanije in Črne gore.

Kaj pa zunanji ministri? Poleg slovenske bodo na BSF tudi zunanji ministri Egipta, Jordanije, Latvije, Slovaške, Litve, Srbije, Kosova, Hrvaške, Albanije, Črne Gore, BiH, Severne Makedonije in predstavnik državnega sekretariata Svetega sedeža.

Poleg tega so na seznamu udeležencev tudi nekateri ministri in predstavniki ministerstev tujih držav, tako naj bi prišel predstavnik ministrstva za zunanje zadeve Katarja, namestnica ministra za zunanje zadeve Turkmenistana, veleposlanik in namestnik ministra za zunanje zadeve Turčije, ministrica za zdravje Hrvaške, namestnik ministra za zunanje zadeve Armenije, namestnik ministra za zunanje zadeve Uzbekistana, namestnik ministra za zunanje zadeve Ukrajine, namestnik ministra za zunanje zadeve Azerbajdžana, minister za zdravje Črna gore, državni minister za kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo Japonske, namestnik ministra za zunanje zadeve Grčije ter ostali predstavniki slovenske vlade.

Na seznamu so tudi predstavniki mednarodnih organizacij, naj omenimo generalnega sekretarja Sveta Evrope Alaina Berseta, posebnega predstavnika EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu Christopha Bigota ter predsednika Evropskega sveta Antonia Costo. Predsednice Evropske komisije ni na seznamu, jo bo pa zastopala visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije Kaja Kallas, seveda pa ne smeta manjkati evropska komisarka za širitev Marta Kos in generalni komisar Agencije Združenih narodov za pomoč in delo palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu Philippe Lazzarini. (Celoten seznam udeležencev 20. BSF si lahko ogledate TUKAJ.)

Naj za primerjavo napišemo, da so se v času zadnje Janševe vlade foruma udeležili takratni predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, takratni predsednik Evropskega Charles Michel ter tedanji evropski komisar za sosedstvo in širitev Olivér Várhelyi.

Pogled v zgodovino BSF. (vir: arhiv Nova24TV.si)

Pogrešamo visoke politične predstavnike jedrne Evrope in ZDA

Pod črto. Na uradno objavljenih seznamih pogrešamo visoke politične predstavnike jedrne Evrope in drugih visoko demokratičnih držav, kot so Nemčija, Francija, Španija, Italija, ZDA … Je pa nekdanji slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel pred pričetkom letošnjega BSF voditeljem slovenskih diplomatov napisal ostro pismo, naslovljeno na predsednico republike Natašo Pirc Musar, predsednika vlade Roberta Goloba in ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon, kjer izpostavlja, da so bili “posebno prizadevni grobarji slovenske diplomacije Alenka Bratušek, Karl Erjavec in Danilo Türk, ki so se izkazali (le) z demonizacijo Janeza Janše”.