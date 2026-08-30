Pobudniki referenduma o volilni pravici tujcev stisnili rep med noge, računajo na ustavno sodišče

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Pobudniki referenduma o noveli zakona, ki bi preprečila tujcem iz tretjih držav glasovanje na lokalnih volitvah, so napovedali umik pobude. Noveli zakona bodo skušali nasprotovati na ustavnem sodišču. Očitno so presodili, da bi bila novela zakona na referendumu deležna široke podpore.

Ravno nasprotno pa bi se lahko zgodilo na ustavnem sodišču. To pa deluje, vsaj tako kažejo rezultati njegovega dela, v interesu tranzicijske levice. Večina sodnikov se je tudi zavihtela na položaj v času levih vlad.

Podpise za zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma bi lahko začeli zbirati 1. septembra. Za razpis bi morali zbrati 40 tisoč overjenih podpisov, rok za zbiranje pa bi potekel 5. oktobra. Nevladne organizacije, ki stojijo za pobudo, so sicer javnosti sporočile, da so vse postopke, povezane z zahtevo, opravile pravilno in v predpisanih rokih. Očitno pa jih je zmotilo, da so koalicijske poslanske skupine in opozicijska Resnica med parlamentarnimi počitnicami vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o istem vprašanju.

STA poroča, da bi lahko umik pobude odprl prostor za tri opozicijske stranke (Svoboda, SD in Levica), da zahtevajo ustavno presojo novele ter njeno začasno zadržanje. Zaradi aktivne referendumske pobude zakon še ni bil objavljen v uradnem listu, zato mu opozicija še ni mogla oponirati pred ustavnim sodiščem. Razvoj dogodkov hkrati tudi kaže tesno uigranost nevladnih organizacij z levimi političnimi strankami. Nekateri politični komentatorji in politiki so nevladni sektor oklicali za levičarsko paravojsko, ki se napaja z davkoplačevalskimi sredstvi.

Pod sporočilo za javnost so se podpisali Kulturno društvo Gmajna, Albansko kulturno društvo AKD Liria, Kulturni center Danilo Kiš, Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, Zveza albanskih društev v Sloveniji, Zveza zvez kulturnih društev narodnih skupnosti konstitutivnih narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji in Infokolpa. Pobudniki bodo svoje razloge za odločitev predvidoma pojasnili jutri na novinarski konferenci, na kateri bodo sodelovale tudi tri opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica.