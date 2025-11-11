Po tednu zmagoslavja Nika Kovač znova povsem poklapana

Piše: Moja Dolenjska

Če je direktorica levičarskega Inštituta 8. marec Nika Kovač še prejšnji teden zmagoslavno slavila, ker je eden od odborov Evropskega parlamenta podprl njihovo pobudo, da bi Evropski parlament državam članicam EU priporočil vzpostavitev mehanizma za varen splav, je nekaj dni pozneje njeno obnašanje znova diametralno nasprotno. Včeraj je namreč vidno poklapana sporočila, da se glasovanje o njihovem predlogu v Evropskem parlamentu zamika, kar za njihovo pobudo ne pomeni nič dobrega.

V Evropskem parlamentu so namreč pretekli teden na odboru za pravice žensk in enakost spolov, v katerem ima večino evropska politična levica, prvič glasovali o evropski državljanski pobudi My voice, My choice. Pri tem je odbor pobudo podprl, a jo mora na plenarni seji potrditi še Evropski parlament. Pri tem pa se, kot kaže, zapleta.

Kot je včeraj na Facebooku sporočila Kovačeva, se je postopek glede njihovega predloga v Evropskem parlamentu zapletel. “Stvari so se začele komplicirati, ne zaradi nas, ampak zaradi tega, ker so se nasprotniki predloga organizirali in delajo vse, da nam ne bi uspelo,” je povedala v posnetku, ki ga je objavila.

Po njenih besedah je odbor prejšnji teden sicer potrdil njihov predlog, kar bi po običajnem postopku pomenilo, da bi o njem celotni Evropski parlament glasoval že v novembru. A glasovanja zdaj ne bo, preloženo je na konec decembra oz. začetek januarja. Slednje pa pomeni, da ima njihov predlog vse manj možnosti, da uspe.

Resolucija, ki jo predlagajo, sicer v nobenem primeru za države članice EU ne bi bila obvezna. Z njo bi namreč Evropski parlament državam članicam zgolj priporočil, naj vzpostavijo mehanizem za zagotavljanje varnih prekinitev nosečnosti, ki ga imajo sicer države članice EU tako ali tako večinoma že vzpostavljenega.