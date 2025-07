Po razkritju, koliko dobijo Poliči in Makarovičeve, objavljen še spisek privilegiranih borcev in njihovih dedičev

Piše: Spletni časopis

Po tem, ko sem tudi s pomočjo informacijske pooblaščenke v Spletnem časopisu objavil spisek vseh prejemnikov privilegiranih dodatkov za posebne zasluge z zneski izplačanih dodatkov in tudi podatke o vseh dedičih teh dodatkov, je zdaj Portal Info360 objavil poimenski seznam vseh prejemnikov borčevskih dodatkov in njihovih dedičev, ki so ga pridobili po štirih mesecih truda.

Država in mediji so podatke o imenih prejemnikov državnih privilegijev, ki jih plačujemo vsi, desetletja prikrivali javnosti. Ko gre za posebej zaslužne je bil lani povsem na vrhu s 30.965 evri v Arnož Polič, katerega zasluga za narod je, da je sin Radka Poliča. Vsak mesec mu je lani na račun zaradi tega padlo 2.580 evrov dodatka. Dodeljen mu je bila “dediščina” 16. 9. 2022. ZPIZ v statistično podatke za zaslužne, med te ob Arnožu Poliču sodi že več kot četrt stoletja (od leta 1999) Svetlana Makarovič, ki ji je oblast lani za zasluge podarila 21.515 dodatka, in o dobitnikih dodatkov za NOB, prikazani tako:

Najmlajši borec je bil, poroča v članku Portala Info360 Pia Pangos, ob koncu vojne star osem let, najmlajši svojec, ki prejema borčevsko pokojnino pa šteje danes 44 let. Borčevski dodatek se kot pokojninski dodatki posebej zaslužnim namreč tudi dedujejo. Svojci borcev – teh je kar šestkrat krat več od borcev – prejemajo tudi tisoč evrov na mesec dodatka, kažejo podatki ZPIZ za leto 2024. Celoten članek o privilegiranih borcih in njihovih dedičih, si lahko preberete tukaj: Pridobili smo imena, starost in dodatke vseh borcev ter njihovih svojcev.

Ti dodatki so zanimivi še iz dodatnega vidika. Po vojni je vojska, ki je nastala iz partizanske, po ukazu komunističnega vrha izvedla množične umore in pomagala prikrivati trupla. Ti zločini do danes niso raziskani in obsojeni. Zelo je verjetno, da so bili zločinci tudi posebej nagrajeni in da so tudi danes nekateri še na spiskih prejemnikov dodatkov k pokojninam. Da je mrtve treba pokopati in da zločini ne zastarajo, opozarja tudi evropski parlament v resoluciji, ki jo je sprejel včeraj.

V spletnem časopisu sem pridobil in objavil tudi vsa imena in zneske dobitnikov državnih dosmrtnih dodatkov k pokojninam za športnike, ki so jih stranke leve sredine v času vlade Mira Cerarja na predlog Petra Vilfana uzakonili za Vilfana in doslej še več kot sto športnikov in športnih funkcionarjev. Vilfan je lani dobil 25.037 evrov posebnega dodatka k pokojnini, ki si ga je sam pomagal uzakoniti. K temu dodatku pa seveda še pokojnino po vplačanih prispevkih. Med zanimivejšimi prejemniki so Vlado Bojović s 22.249, Bojan Križaj 21.587, Mima Jaušovec s 18.109… Vsi dodatno dobijo še redne pokojnine, za katere so plačali iz plač.

Ta privilegij se pa ne deduje. V statistikah ZPIZ je prikazan tako: