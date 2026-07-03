Po neuspešnih pogajanjih UKC Maribor je ministrstvo za zdravje doseglo dogovor z radiologi

Piše: Nova24tv.si

Po daljšem obdobju neuspešnih sestankov in napovedi skupne odpovedi interventni radiologi le ostajajo v UKC Maribor.

V sklopu krize znotraj zdravstva, ki je nastala pod Golobovo vlado smo dlje časa lahko spremljali neuspešna pogajanja med interventnimi radiologi in vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Kot kaže pa je ministrstvu za zdravje pod vodstvom ministra Tadeja Ostrca uspelo doseči to, česar prejšnja leva vlada ni mogla.

Iz ministrstva so namreč sporočili, da so dosegli dogovor z radiologi, novica pa je prišla le uro po tem, ko je UKC Maribor sporočil, da so bili pogovori neuspešni in da so radiologi podali skupinsko odpoved.

Sedem interventnih radiologov je zaradi neuspešnih pogajanj glede dviga plač že v začetku maja podala kolektivno odpoved, po večkrat neuspešnih pogovorih. Takrat je Jernej Lučev zapustil predstojniško mesto. Dejstvo, da so bila tudi današnja pogajanja z vodstvom kliničnega centra neuspešna je povzročilo manjšo zmedo v javnosti, potem ko je ministru Ostrcu uspelo zaključiti uspešna pogajanja. Minister je tako sklenil dogovor, ki bo zagotavljal nadaljnje izvajanje interventne radiologije v UKC Maribor.

Po sestanku med ministrom Ostrcem in predstavniki radiologov, je minister dejal, da je iskren in odprt pogovor omogočil uspešen epilog te krize, ki jo prejšnje ministrstvo ni moglo rešiti. Z ministrstva za zdravje so ob tem sporočili, da “doseženi dogovor predstavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in zagotavljanju nemotene zdravstvene oskrbe prebivalcev severovzhodne Slovenije in širše.” Obenem izpostavljajo, da bo ministrstvo za zdravje skupaj z UKC Maribor “nadaljevalo aktivnosti za dolgoročno ureditev razmer ter krepitev stabilnosti in zaupanja v delovanje javne zdravstvene ustanove.”

Vsebino doseženega dogovora bosta minister za zdravje in predstavnik interventnih radiologov UKC Maribor predstavila na novinarski konferenci, ki bo v ponedeljek, 6. julija 2026. Vsekakor po dolgih in neuspešnih pogovorih pod okriljem Golobove vlade eden prvih uspehov novega ministrstva za zdravje nakazuje, da prihajajo spremembe.