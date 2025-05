Po Golobu želi svoje varnostnike še Nataša Pirc Musar

Piše: Moja Dolenjska

V Centru za varovanje in zaščito, kjer je minister Boštjan Poklukar po prihodu namestil svoje ljudi, je očitno v vse večjem razsulu. Po predsedniku vlade Robertu Golobu želi zdaj svoje varnostnike še predsednica republike Nataša Pirc Musar, poroča TV Slovenija.

Ko je notranji minister Boštjan Poklukar pred pol leta odgovornost za stanje v centru za varovanje pripisal svoji predhodnici Tatjani Bobnar in nekdanjemu v. d. generalnemu direktorju policije Boštjanu Lindavu, je zatrdil: “Vse bomo naredili, da se stanje, ki smo ga prevzeli od predhodnikov, izboljša, in se zaupanje v delo centra za varnost in zaščito tudi v celoti povrne.” V center je imenoval svoje ljudi, čemu pa je zdaj očitno sledilo le večje razsulo.

Zdaj namreč svoje varnostnike želi še Pirc Musarjeva Razlogi uradno niso znani. “Kot je predsednica že večkrat javno izpostavila, svojim varnostnikom zaupa, z njimi zelo dobro sodeluje in se jim zahvaljuje za profesionalno opravljanje dela,” so v njenem uradu odgovorili za TVS.

Neuradno sicer razlog za njeno željo tiči v tem, kako se je policija skupaj z novim vodstvom centra lotila reorganizacije enote. Neustrezno načrtovanje delovnega časa, posledično pogoste menjave v ekipi in na terenu, tudi negotovost, kdo bo v novem Uradu za varovanje in zaščito sploh še varnostnik, kdo pa bi v natečajnem postopku lahko izvisel, poroča TVS. Vse to naj bi na delo varnostnikov vplivalo do te mere, da jim Pirc Musarjeva očitno več ne zaupa.