Po Debeljaku “na zalogo” imenovali še Košaka

Piše: Spletni časopis

Nadzorni svet, ki ga vodi Žiga Debeljak, ki so ga novembra predčasno prihodnji vladi nastavili za šefa SDH še za štiri leta, čeprav mu mandat izteče šele septembra prihodnje leto, je za štiri leta za šefa Telekoma zdaj imenoval Boštjana Košaka, ki se mu bo nov mandat tudi začel šele oktobra prihodnje leto, ko bo državi v vsakem primeru že vladala nova vlada.

Debeljaka in Košaka je Robert Golob nastavil s predčasnimi menjavami vrste nadzornikov in uprav po volitvah, ko si je SDH in državna podjetja s politično čistko spremenil v kadrovski, finančni in propagandni bankomat svoje družine. Težava čistke pa je, da se bodo vsem politično nastavljenim nadzornikom in direktorjem mandati iztekli, ko bo oblast prevzela nova vlada in bo ta vse lahko takoj zamenjala. To zdaj poskušajo Svoboda, SD in Levica rešiti tako, da kar na zalogo podaljšujejo mandate svojim kadrom že za čas prihodnje vlade.

Nastavili so jih tudi zaradi tega, da bi pridobili vpliv na oglaševalske kolače, financiranje in celo direktno vsebino medijev (iz vrha Telekoma so izvedli tudi predčasne menjave na Siol.net). Za postavitev svojih kadrov je vladna koalicija celo kršila zakon, to je ugotovilo sodišče ob predčasni odstavitvi nadzornika SDH Leona Cizlja, odstavljen je bil tudi Božo Emeršič, da so lahko z večino, ki so si jo s tem prigoljufali, predčasno postavili svoje nadzornike in posledično upravo SDH. Na vrh SDH je na ta način prišel Debeljak. SDH pa je potem predčasno zamenjal nadzornike in upravo Telekoma. Tako je na vrh politično prišel še Košak. Ki mu zdaj podaljšujejo mandat, da ne bi prihodnja vlada slučajno kaj spremenila.

Odločitve, da morajo politično nastavljeni direktorji ostali na vrhu, ko bo državi vladala že druga vlada, niso slučajne. To so vladajoči odločili, ker volivcem ne zaupajo. Hkrati je to oblika pritiska na te direktorje in njim podrejene, ker se lahko zgodi, da bodo, če Golob izgubi oblast, v nevarnosti ne glede na vse te sedanje odločitve. Zagotovili so jim s tem verjetno tudi dodatne visoke odpravnine, če po menajvi oblasti pride do menjav.

Še bolj zgovorne bi te odločitve bilo, če bi Debeljaku, Košaku, skupaj z Damirjem Črnčecem, ki so ga pred letom preselili iz vlade na SDH, določili kar dosmrtne mandate. Kakršnega je nekoč v ustavi imel Josip Broz Tito. Kot diktator.

