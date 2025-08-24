Pirc Musarjeva s helikopterjem načrtovala potovati tudi v Gornjo Radgono, namesto nje tja prišla le (slabo oblečena) ministrica za kmetijstvo

Piše: Moja Dolenjska, C. R.

Prevoz s helikopterjem iz Portoroža na državno proslavo v Beltince ni bil edini prevoz s helikopterjem, ki si ga je omislila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Prvotno je bilo načrtovano, da bo s helikopterjem iz Portoroža in nazaj potovala tudi na današnjo otvoritev kmetijskega sejma v Gornji Radgoni, a je potovanje potem, ko so o njem začeli spraševati novinarji, odpovedala.

Kot je poročal Odlazkov Reporter, naj bi Pirc Musarjeva kot častna pokroviteljica danes odprla mednarodni sejem Agra v Gornji Radgoni. A je udeležbo tik pred zdajci odpovedala. Pri tem so v njenem uradu kot razlog navedli “neodložljivo osebno zadržanost”, ki pa je niso podrobneje pojasnili.

A najverjetnejši razlog bržkone leži v tem, da je Pirc Musarjeva načrtovala, da bo lahko na prireditev potovala s helikopterjem. Tokrat znova iz Portoroža, kjer je najbližje letališče hrvaški Istri, kjer dopustuje, do Gornje Radgone in nazaj. A je načrt padel v vodo potem, ko je v javnost prišel podatek o zlorabi helikopterja za potovanje v Beltince in se je očitno zbala še dodatnega revolta javnosti.

Po poročanju portala je imela namreč Pirc Musarjeva policijski helikopter za prevoz v Gornjo Radgono že rezerviran. Kot so povedali v njenem uradu tudi tokrat zaradi varnostnih razlogov, pri čemer pa tega, zakaj bi bila pot z avtomobilom varnostno bolj tvegana kot s helikopterjem, niso pojasnili.

Tega niso povedali niti na policiji. Tudi tokrat so se izgovorili, da ukrepov, s katerimi varujejo varovane osebe, ne morejo razkriti, saj gre zaradi učinkovite in varne izvedbe nalog policije za tajne podatke.

Tako je do Gornje Radgone prišla zgolj ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić, ki jo je tam pričakal celo protestni transparent. No, marsikdo je niti ni prepoznal glede na precej nenavaden slog oblačenja. Predstavniki trenutne vlade so javnost v zadnjih treh letih večkrat presenetili z nenavadnimi opravami med opravljanjem službenih dolžnosti. To pogosto kaže bodisi na njihovo neizkušenost bodisi na nepoznavanje manir primernega oblačenja ob državnih in protokolarnih priložnostih.

Za zadnji spodrsljaj je poskrbela Čalušićeva, ki se je včerajšnjega odprtja kmetijskega sejma v Gornji Radgoni udeležila v opravi, ki je najbolj spominjala na spalno srajco. Med uporabniki družbenih omrežij je to sprožilo številne komentarje. Vrstile so se šale, da je ministrica na sejem prišla »naravnost iz postelje«, drugi pa so pripomnili, da bi bila takšna oprava morda primernejša za sproščeno nedeljsko jutro kot za uradno odprtje enega največjih kmetijskih dogodkov v državi. Nekateri so opozorili tudi, da s tem zmanjšuje pomen prireditve in dela krivico številnim razstavljavcem, ki so se na sejem pripravljali več mesecev.