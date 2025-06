Pilatovsko umivanje rok NPM: Po neposrečenem “poklonu” pri morišču v Kočevskem Rogu na obisk k Pedru Opeku, čigar očeta so partizani gnali na morišče

Pirc Musarjeva je med drugim poudarila, da je podpora skupnosti Akamasoa, ki jo vodi Opeka, pomemben primer celostnega in trajnostnega pristopa k izboljšanju življenjskih pogojev v partnerskih državah, simbolno je predala tudi materialno pomoč, zbrano v okviru humanitarne akcije Slovenija za Madagaskar, ki so jo marca pospremili na pot v Kopru.

Tanja Fajon. Je pa na svoji spletni strani Radio Ognjišče ravno tako poročal o dogodku, vendar z drugega zornega kota. Kot poroča radio, je ob otvoritvi osnovne šole Pedro Opeka daroval mašo, pri somaševanju so se mu pridružili še trije slovenski misijonarji, ki delujejo na tej otoški državi, in sicer Janez Mesec, Janez Krmelj in Stane Kerin. Iz Slovenije sta se dogodka udeležila tajnik Misijonskega središča Slovenije Janko J. Pirc in predstavnica Slovenske karitas Jana Lampe. Maše se je udeležilo več kot osem tisoč ljudi. Več o tem TUKAJ

Obisk Pirc Musarjeve so seveda omenili bolj mimogrede. Lepo je sicer, vsaj formalno, da tak dogodek obišče visok predstavnik slovenske politike. Toda Pirc Musarjeva ima tudi težavo. Kot smo že poročali, je bila 29. maja državna komemoracija pri breznu Pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu, pri katerem je sodelovala tudi slovenska predsednica, a tista glavna slovesnost bo to soboto, 7. junija, saj je že po tradiciji osrednja komemoracija na prvo soboto v juniju. Vendar ima Pirc Musarjeva na ta dan “druge obveznosti”, namreč nastop pri nekdanjem nacističnem taborišču pod Ljubeljem. Že danes se bo po obisku Etiopije vrnila v domovino. Ob tem ni dvoma, da si je z “rokohitrsko” komemoracijo, kjer ji je veselje pokvaril predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje z odkritim nagovorom in izpraševanjem vesti, hotela predvsem umiti roke, češ poklonila sem se žrtvam komunizma ob 80-letnici povojnih pobojev.