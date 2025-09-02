(PARAZITSKI NEVLADNIKI) Osmomarčevsko odvračanje pozornosti od resničnih evropskih problemov

Piše: Bogdan Sajovic

Parazitsko združenje »Inštitut 8. marec« je vesoljni javnosti sporočilo, da so zbirali milijon podpisov prebivalcev Evropske unije za dostop do varnega splava. Menda. Stvar je namreč v tem, da so enkrat že z velikim pompom sporočili, da so zbrali milijon podpisov, pa se je izkazalo, da ne še čisto.

Milijon podpisov je sicer glede na število prebivalstva EU okoli 0,2 odstotka, par tisoč sem ali tja. Kar dokazuje, da pobuda Inštituta 8. marec skoraj nobenega ne zanima. Iz zelo preprostega razloga- splav je praktično v vsej Evropski uniji dovoljen – vsaj v primerih ko je ogroženo življenje matere ali zdravniki odkrijejo, da je otok defekten ali pa je nosečnost posledica kaznivega dejanja, se pravi incesta, pedofilije ali posilstva.

Zaradi tega je boj za dostop do splava v Evropi pomembna tema zgolj za parazitske nevladnike, ki tako skušajo pri svojih globalističnih sponzorjih upravičiti svoj obstoj ter zvezdnic v zatonu, tipa Severina, ki skušajo z aktivizmom oživiti svoje nekdanje dneve slave.

Milijon krvavih podpisov.

Za stvar, ki jo že itak plačujemo tudi tisti, ki se z njo ne strinjamo.

Seveda bi se kdo vprašal, zakaj globalistične elite trošijo denar za akcije glede neobstoječih problemov? Preprosto zato, ker gre za odvračanje pozornosti, za obupen poizkus, da se preusmeri pozornost od pravih problemov na neobstoječe. Zahodni svet pretresajo problemi množičnih migracij, posledice spodletelega koncepta multikulturne družbe ter nore zelene politike. Sistem liberalne demokracije se je izpel, globalistična agenda je popolnoma diskreditirana, rušijo se temelji, na katerih počiva moč globalističnih elit. In zato so le te vpoklicale vse svoje poltrone od nevladnikov, do velikih medijev, sponzoriranih akademikov in politikov ter politikantov, da z neobstoječimi problemi skušajo odvrniti pozornost zahodne javnosti od pravih problemov. Ter skušajo na ta način odložiti propad sistema, na katerem temelji njihovo blagostanje in vpliv.