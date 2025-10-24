Panika v Inštitutu 8. marec; izgubljajo bitko v Evropskem parlamentu

Piše: Moja Dolenjska

Potem ko so v Inštitutu 8. marec pred časom slavnostno sporočili, da jim je v okviru kampanje My voice, my choice uspelo zbrati dovolj podpisov, da v Evropski parlament vložijo zakonski predlog glede splava, je aktiviste inštituta na čelu z Niko Kovač zdaj v parlamentu dočakal hladen tuš. Evropski poslanci se z njihovo namero ne strinjajo.

Zakonski predlog namreč zahteva, da EU sprejme ukrepe, po katerih bi bila možnost za splav enaka za vse, ne glede na to, v kateri državi članici živijo ali so zavarovani, nad čemer pa evropski poslanci očitno niso navdušeni.

»Hej, Nika tukaj. Najverjetneje bomo bitko za varen in dostopen splav v EU izgubili. Glasovanje bo 5. novembra, poslanci pa umikajo podporo,« je na Facebooku sporočila predsednica inštituta Nika Kovač, sicer nekdanja aktivistka stranke Levica.

Nato je inštitut na istem profilu objavil vrsto precej živčnih objav, uperjenih zoper evropskega poslanca Mateja Tonina, ki je na Facebooku zapisal, da si tudi del slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu prizadeva, da predlog ne bi bil sprejet.