Osamosvojitelji so se po 35 letih zbrali na kraju, ki je pomenil eno od bistvenih točk na poti k osamosvojitvi Slovenije

Piše: Nova24tv

“Optimizem tistega meglenega dne se je izkazal za pravilnega. Čeprav so vse številke, razen ene, govorile v našo škodo, smo dokazali, da odločnost in pogum pretehtata,” je izpostavil predsednik SDS Janez Janša ob 35. obletnici sprejetja prvega tajnega načrta bojne uporabe enot, ki je predvideval obrambo Slovenije pred morebitno agresijo Jugoslovanske ljudske armade (JLA).

Dogodek na Pristavi nad Stično je organiziralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, osrednji govorec pa je bil Janez Janša, eden od takratnih ključnih akterjev, ki so sprejeli strateške dokumente, temeljne za zaključno fazo organiziranja simbioze vojaško-policijske organizacije (MSNZ). Na tej je ob agresiji JLA na komaj samostojno Slovenijo temeljil učinkovit in uspešen oboroženi odpor.

“Ta kraj in to dejstvo pomenita eno od bistvenih točk na poti k osamosvojitvi. Če se tukaj ne bi tako pripravili, verjetno ne bi bili pripravljeni niti decembra niti junija za tisto, kar nas je čakalo,” je v nagovoru dejal prvi predsednik vlade Lojze Peterle. Izpostavil je takratno zaupanje in podporo, ki se je najmočneje izkazala na plebiscitu. “Če teh odločitev ne bi bilo, bi nas morda doletela globlja kriza in bi bili danes pogrešani, kot so še mnogi,” je dodal.

Osrednji govorec, predsednik SDS Janez Janša, je v nadaljevanju spomnil na čas, ko Slovenija ni imela vojske in opreme: “Razen nekaj tisoč kosov pehotnega orožja, ki so ga ob razorožitvi zadržali občinski štabi teritorialne obrambe v 14 občinah, in orožja policije, nismo imeli ničesar.” Poudaril je, da je bila JLA ena najmočnejših vojaških sil na svetu. “Ko smo te načrte predstavljali poveljniški strukturi, je bilo veliko bledih obrazov. Ljudje so se zavedali razmerja sil.

V skupščini je bil dvom še večji – kako bomo to zmogli? Po vojaški teoriji v črnem scenariju nismo imeli možnosti. A črni scenarij se je uresničil, bili smo napadeni. Sovražnik je imel veliko podpore in tolerance, nihče ni stopil v našo obrambo. Svet je pričakoval, da bo Slovenija klonila, podobno kot pri ruski agresiji na Ukrajino,” je dejal.

Janša je poudaril, da Slovenija ni klonila zaradi pravočasnih priprav in poguma: “Ko je šlo zares, ljudje iz Slovenije niso bežali, ampak so se prostovoljno javljali na policijske postaje in štabe teritorialne obrambe, celo iz Argentine, Kanade, ZDA in Avstralije. Veseli smo bili tega, a nismo imeli orožja in opreme zanje.”

Nekateri poskušajo dejstva zamegliti, a dejstva so jasna: “Slovenija stoji na trdnih temeljih osamosvojitve. To je hiša, zgrajena na skali. Nekdanja država je bila zgrajena na zločinu in pesku, zato se je podrla. Te razlike se moramo zavedati,” je še poudaril. Ob koncu je opozoril na današnje nevarnosti, kot je kitajska vojaška moč, in iluzije o varnosti v Sloveniji. Izpostavil je izzive vojne na pragu Evrope in pomanjkanje razuma v slovenskem parlamentu. Za napredek in spravo je potreben glas razuma, izkušnje osamosvojitve pa učijo, da strah pred ovirami preprečuje dosego ciljev.