Oglasila se je tudi Urška Bačovnik Janša

Piše: Moja Dolenjska

“Človek zdrave pameti lahko le strmi …”

Tako je pozno sinoči na omrežju X zapisala zdravnica Urška Bačovnik Janša, soproga Janeza Janše.

Zapis se je nanašal na pravosodno farso, imenovano Trenta, in vsebino zaključnega govora Janeza Janše z naslovom Karikatura prava, posmeh pravici (Zaključna beseda). Janša je uvodoma zapisal: “Zgodovina se ponavlja. Čeprav v Sloveniji formalno velja ustava, ki zagotavlja pravico do zasebne lastnine in pravico do svobodne gospodarske pobude, mi sodite danes tukaj na procesu, ki se nikoli ne bi smel zgoditi. Iskali smo v Sloveniji in v EU, če obstaja v sodni praksi en sam podoben primer. Ni ga. … Sodite mi za nekaj, kar nima nobenega elementa kaznivega dejanja.

Sodite mi domnevno zato, ker sem leta 1992 kupil od privatne osebe posestvo za 45 tisoč nemških mark in ga leta 2005 prodal privatnemu podjetju za 130 tisoč evrov. Tako nakup kot prodaja sta bila opravljeni pod tržnimi pogoji, kar lahko preveri vsak, ki zna poiskati nekaj preprostih podatkov na svetovnem spletu …”

Celjsko sodišče bo sodbo razglasilo danes, na veliki petek, pred sodiščem se napoveduje ponovni veliki shod. Začel se bo ob 14. uri. Državljani se zavedajo, da se v takšni politično-pravosodni farsi lahko znajde vsak, ki ni po volji globoki državi.