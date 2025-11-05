Odvetnica in profesorica Sara Ahlin Doljak: V času bolezni sem želela lajšanje bolečin, ne smrti!

Piše: Domen Mezeg

Odvetnica in izr. prof. dr. Sara Ahlin Doljak, ki predava na Evropski pravni fakulteti Nove univerze (Civilno in gospodarsko pravo, Alternativno reševanje sporov ter Delovno pravo in pravo socialne varnosti), se je na družbenih omrežjih razpisala o svojem stališču do evtanazije – in sicer na podlagi osebne zgodbe. Ko je bila bolna, si je želela lajšanja trpljenja, ne pa smrti .

Pred osmimi leti se je avtoričino življenje močno spremenilo zaradi zdravstvenih težav, ki so zahtevale traheostomo in gastrostomo. V trenutku izčrpanosti je na intenzivni negi zaprosila za konec trpljenja, kar pa ni pomenilo želje po smrti , temveč hrepenenje po miru in počitku. Zdravniki so njeno stisko prepoznali in ji pomagali, da je tisto noč prvič po dolgem času mirno zaspala.

Naslednje jutro se je zbudila z občutkom, da življenje še vedno bije v njej, in takrat je izrekla svoj notranji “da”. Od takrat se je njeno življenje obrnilo na bolje – s podporo družine, zdravnikov, prijateljev in fakultete je znova našla moč in smisel. Njena zgodba prihaja v času bližajočega se referenduma.

Spomnimo, da je Državni zbor razpisal referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja za 23. november . Aleš Primc, voditelj koalicije Proti zastrupitvi bolnikov , je sporočil, da koalicija sprejema datum referenduma z velikim optimizmom, saj sovpada z državnim praznikom – dnevom Rudolfa Maistra – in krščanskim praznikom Kristusa Kralja vesoljstva .