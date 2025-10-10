Odmev v tujini: Korupcijski škandal v Sloveniji zahteva odstop premierja Goloba, odvetniški »Nosferatus« ga rešuje. Do kdaj?

Piše: Vančo K. Tegov

Slovenska Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v osnutku poročila ugotovila, da se je premier Robert Golob znašel v okoliščinah, ki bi lahko predstavljale navzkrižje interesov. Prevedeno v razumljiv jezik to pomeni, da je kršitev zakona o integriteti več kot očitna, le zakamuflirana v floskule, ki meglijo vid in presojo navadnega državljana.

Po poročilu je Golob v upravni odbor dveh javnih bolnišnic imenoval svojega strankarskega kolega in poslovneža Tomaža Subotiča. Preiskava se je začela potem, ko so mediji poročali, da sta Golob in njegova partnerica dopustovala v Subotičevi hiši na Hrvaškem, poroča STA, ki jo je povzela tudi makedonska Republika.

Premierjev odvetnik Stojan Zdolšek trdi, da Golob ni sodeloval pri izbiri kandidatov, da je bil postopek javen in da bi bil izid enak tudi brez njegovega glasu. Izpodbija tudi zakonitost postopka KPK, ki je bil, kot pravi, sprožen na podlagi fotografij iz zasebne korespondence. Da to ni tako, pove tudi odnos premierja, ki se izogiba javnosti in komunikaciji z njo tudi na račun »sveže« poroke z nekoč znano lahkoživko, ki je zdaj zvesta soproga. Za to je zadolžil odvetniškega »Nosferatusa«, ki poljubno vabi »pohlevne« pišoče ustvarjalce ugodnega javnega mnenja za kreiranje nevtralnega in manj obremenilnega okolja za nekoga, ki je že globoko z rokami v korupcijski »marmeladi«. Tudi tako, da odganja in ponižuje po njegovem neprimerne novinarje.

KPK brezzobi tiger, le orodje za manipulacijo!

Komisija poudarja, da ugotovitve ne pomenijo samodejno sankcij, ampak da je nadaljnja odgovornost na samem uradniku in javnosti. Da je ta inštitucija daleč od tiste, vsaj za zdaj, ki bi kaj spremenila, kaže prav to, da je veliko prežvekovanja brez jasne smeri, kaj potem, ko se kaj ugotovi. Drugod po svetu, predvsem po Evropi, se že ob prvem namigu ali morebitni omembi – ne glede na položaj ali funkcijo osebe – povlečejo nedvoumne poteze. Odstop je prvi korak, ki je higienične, etične in visoko moralne narave. To je, vsaj v dani politični konstelaciji oziroma v času te vlade, »terra incognita«, nekaj povsem neznanega, in nedojemljivega. Tako kakor kompletni politični establišment.

Slovenska opozicija je pozvala predsednika vlade k odstopu, če bodo ugotovljene kršitve zakona o integriteti, in pri tem spomnila na njegove prejšnje obljube. Zaenkrat se premier še drži postrani, pričakuje otopitev konice in konec mandata – ter potegovanje za drugi mandat preko načrtovane »nosečnosti« nekoč znane kurtizane, zdaj že zveste žene.

To, da proti Golobu teče tudi drug postopek, povezan z domnevnim pritiskom na nekdanjo policijsko ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu, pa je zaenkrat v ozadju. To pa, da se sočasno dogajajo, in to na veliko, parkirišča za čezmerni aparat, ki se je priplazil od vsepovsod, brez kompetenc, le s slepim sledenjem, pa je drugačna vrste »epidemije«, ki še ni prišla na radar te slavne KPK.

Upajmo le, da bo opozicija vztrajna pri izvajanju pritiska – ob sočasni pripravi na skorajšnjo odslovitev vseh in vsega, kar je delalo in še dela škodo na račun državljanov.