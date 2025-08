Odhod Lapornika iz KPK med tožilce, ki jih imenuje vlada, kršitev integritete? Takole odgovarjajo s KPK

Piše: Gašper Blažič

Na Komisijo za preprečevanje korupcije smo poslali vprašanje integritete člana senata KPK Davida Lapornika, ki je po novem tožilec. Slednje imenuje vlada.

Zanimalo nas je torej, ali je bil uveden postopek proti dosedanjemu članu senata KPK Davidu Laporniku, ki je bil imenovan za državnega tožilca. Kolikor je znano, tožilce imenuje vlada, kjer pa ima prevladujoč vpliv njen predsednik, v tem primeru je to Robert Golob. Ker je vloga KPK nadzirati vlado, medtem ko se je v “paci” KPK znašel tako predsednik vlade kot nekateri ministri, se seveda lahko sprašujemo, ali gre za navzkrižje interesov, glede na to, da ima zadnjo besedo pri imenovanju vlada. Zato smo povprašali KPK, kako bo na to reagirala.

Odgovor so nam poslali danes, glasi se takole: “David Lapornik je bil na novo funkcijo imenovan na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonsko določenim postopkom imenovanja državnih tožilcev in nikakor na podlagi kakršnihkoli osebnih dogovorov. Glede na pojasnjeno ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi se moral David Lapornik (na podlagi svoje uspešne kandidature za mesto tožilca) izločiti iz konkretnih postopkov, ki jih vodimo na Komisiji zoper nosilce izvršne veje oblasti. Zavoljo nepristranskosti obravnave bomo prejete prijave v zvezi s tem posredovali v informacijo policiji.”

Precej zanimiv odgovor, ni kaj. Vse skupaj je zavito v nekakšne evfemizme, ki postavljajo odhod Lapornika na tožilstvo v nekakšno “nevtralno” pozicijo, s čimer vlada nima opraviti ničesar.