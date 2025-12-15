Oddaja Utrip v povsem partijskem duhu!

Piše: Sara Kovač

Oddaja Utrip na RTV Slovenija je gledalce tokrat popeljala nazaj v leto 1980. Čeprav je vsakomur z evropskimi, demokratičnimi vrednotami jasno, da velenjski Titov kip sodi v muzej, so ga na RTV na vse pretege branili, tudi z nostalgijo.

Jugoslavija se je že davno “razkrojila”, z zakasnitvijo pa “trohnijo” tudi totalitarni simboli. Pred dnevi je bil v Velenju obglavljen kip balkanskega krvoloka Josipa Broza Tita, kar gre razumeti kot znamenje demokratičnega prebujanja. Drugod po vzhodni Evropi so simboli in kipi, povezani z bivšim nedemokratičnim režimom, že zdavnaj izginili iz javnih mest. Na to, da bi se morala demokratična evropska država jasno distancirati od socializma, je Slovenijo opozorila tudi Evropska unija – v nedavni resoluciji o zločinskosti komunističnega režima v Sloveniji.

Prav zato gre zadnjo oddajo Utrip, predvajano 13. 12. 2025 (tukaj), razumeti kot znak obupa oziroma histerični poskus ubranitve nečesa, kar se ubraniti več ne da. Vsakomur, demokraciji in evropskim vrednotam zavezanemu človeku je jasno, da je socializem preživet, da se v desetletjih obstoja ni izkazal, da je prizadejal nepopisno gorje in da z njim povezane upodobitve, kot je Titov kip v Velenju, sodijo v muzeje.

Hitler je gradil avtoceste, si zato zasluži obeležje?

Tam naj služijo kot opomin na grozote. Tito je režimsko truplo, ki sodi na pokopališče zgodovine, ne pa “na krožnike” gledalcev, ki so takšne obskurnosti celo primorani plačevati. V zadnjem Utripu so ga uprizorili kot vir nostalgičnega navdiha. Kot da bi bilo na desettisoče po vojni pomorjenih, Goli otok in druga grozodejstva zaman. Uvodoma je novinarka Špela Kožar dejala, da je Velenje najmlajše slovensko mesto, ter spomnila, da ga je Tito obiskal štirikrat in ga imenoval “socialistični čudež”.

V nadaljevanju so spomnili, kako so meščani s številnimi delovnimi akcijami gradili mesto. “V zadnji udarniški akciji pa so v dobrih 30 tisoč urah prostovoljnega dela asfaltirali cesto do Šentilja, prav tisto, po kateri se dandanes domov vozi obglavljalec Titovega kipa, Miroslav Pačnik,” je še dejala Kožar. Avtorji oddaje Utrip so prepričani, da “brez Titove podpore takega mesta ne bi mogli zgraditi”. Občani so po navedbah novinarke zbirali sredstva in se odpovedali enodnevnemu zaslužku.

Za Pačnikovo dejanje obglavljenja pa menijo, da bi bil zaradi njega “kakšen Rom že v priporu”, kar je grobo zavajanje. Spomnimo na poplavo kaznivih dejanj v zadnjih mesecih in letih, ki so jih zagrešili posamezni pripadniki romske skupnosti, pa ni nihče za nič odgovarjal. Prej drži, da so pripadniki etnične manjšine zaščiteni bolj kot običajni državljani. Kot kulminacijo nezadovoljstva prebivalcev JV Slovenije gre razumeti množični protest po smrti Aleša Šutarja, ki naj bi ga ubil prav Rom.

Proruska retorika: demoniziranje evropskih vlaganj v obrambo

Nedavno pa so edinega pridržanega osumljenca za umor – Sabrijana Jurkoviča – izpustili na prostost. Spomnili so tudi na Miroslavov javni zapis, da v “demokraciji ne sme biti prostora za čaščenje totalitarizma”, v isti sapi pa totalitarne vzgibe (zaradi nujnih epidemioloških ukrepov) pripisali zadnji vladi Janeza Janše. Spomnimo, da so bile družbene omejitve nuja za zajezitev slabo poznanega ter nevarnega koronavirusa in pogosto bolj mili kot v nekaterih zahodnih demokracijah, kjer je bil omejen celo izhod iz stanovanja.

Na RTV so prepričani, da je izreči besedo Jugoslavija postalo skoraj bogokletno, a če bi po njihovem zmogli “več daljnovidnosti”, bi obdržali “številne dobre jugoslovanske prakse”. Kot takšne so med drugim navedli samoupravljanje itd. Mi za razliko od njih menimo, da je takšnih ostalin (zlasti mentalnih) tako veliko, da nas po desni prehitevajo druge države nekdanjega vzhodnega bloka. Visoki davki in nenehno demoniziranje podjetništva dušijo gospodarstvo. V zadnjem času nas dohiteva celo Hrvaška.

V nadaljevanju so se dotaknili težav v zdravstvu, pokritizirali delo zdravnikov, prebolevali in demonizirali izid referenduma o medicinski zastrupitvi, proslavili izpustitev osumljenega Roma za Šutarjev umor, malce postrašili pred morebitno prihodnjo desno vlado in se spomnili zadnjih sodnih postopkov zoper župana Zorana Jankovića. Za konec je sledila še kratka promocija ultra levičarske oddaje Marcel in obsodba evropskega oboroževanja. Hkrati pa ne duha ne sluha o kakšnem mirovnem pozivu osrednjemu destabilizatorju Evrope – ruskemu diktatorju Vladimirju Putinu.