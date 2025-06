Odbor Evropskega parlamenta je potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve komunizma v Sloveniji

Predlog resolucije, ki je bil danes potrjen s 17 glasovi za, enim proti in brez vzdržanih, so v odboru za peticije pripravili v skladu z odločitvijo na januarski seji odbora. Poslanci S&D, Zelenih in liberalcev (Renew) so današnje glasovanje obstruirali.

Resolucija poudarja pomen ohranjanja spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi, pri čemer med drugim izpostavlja zločine jugoslovanskega komunističnega režima v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni, vprašanje povojnih pobojev in množičnih grobišč ter spoštovanje zgodovinskega spomina.

Poziva slovenske oblasti, naj še naprej preiskujejo prikrita grobišča, poziva k celovitemu pregledu arhivov jugoslovanskih tajnih služb ter izraža mnenje, da bi se morali z državnim dnem spomina v Sloveniji spomniti na žrtve avtoritarnih in totalitarnih režimov, tudi komunizma.

Poudarja še, da bi bilo treba obsoditi vse totalitarne režime in da se njihovih simbolov ne bi smelo poveličevati, žrtve druge svetovne vojne in povojnega nasilja jugoslovanske komunistične oblasti v Sloveniji pa pokopati na ustrezen in dostojen način.

Peticijo in sedaj resolucijo, pod katero se je prvi podpisal zgodovinar Mitja Ferenc, so v Evropski parlament vložili predlani, potem ko je vlada premierja Roberta Goloba ob nastopu mandata leta 2022 ukinila 17. maj kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan je tik pred iztekom mandata razglasila predhodna vlada pod vodstvom Janeza Janše.

Po današnji potrditvi na odboru za peticije bo o predlogu resolucije o ohranjanju spomina na žrtve komunizma v Sloveniji na julijskem plenarnem zasedanju glasoval še Evropski parlament.