Od upokojenega policista (brez politične kilometrine) do kandidata za enega najtežjih resorjev v vladi

Piše: Moja Dolenjska

Kandidat stranke Gibanje Svoboda za novega ministra za notranje zadeve bo njihov poslanec Branko Zlobko, je povedal predsednik vlade Robert Golob. Zlobko bi nasledil padlega Boštjana Poklukarja, ki je odstopil po nedavnem umoru Novomeščana Aleša Šutarja – Aca.

Kdo je Branko Zlobko?

Leta 1976 je končal Kadetsko šolo za miličnike, leta 1982 še Vojno (Vojaško) akademijo kopenske vojske – VA KoV v Beogradu, ki ga je zaključil v Sarajevu. To je navedeno v njegovi uradni biografiji na strani Gibanja Svoboda in na portalu Parlameter kot del njegove izobrazbe.

Upokojeni policist, 67-letni Branko Zlobko, se je leta 1958 rodil v Brežicah, živi v Kostelu na Kočevskem.

V letih od 1976 do 1978 je bil miličnik v PP Domžale.

V letih od 1982 do 1983 je bil v zaščitni enoti milice.

Od 1983 do 1986 je bil inštruktor in vodja inštruktorjev za orožje in taktiko delovanja policijskih enot.

V letih 1986 do 1989 je bil vodja učiteljev vojaških predmetov v Kadetsko šoli v Tacnu.

V letih 1989 do 1991 je bil poveljnik Centra za usposabljanje vojnih in posebnih enot milice v Jasnici pri Kočevju.

Od 1991 do 2002 je bil vodja vadbenega policijskega centra v Gotenici.

Od 2002 do 2007 je bil vodja Sektorja za varnostno načrtovanje in mirovne misije na GPU in poveljnik Posebne policijske enote Republike Slovenije.

Nato se je, kot kaže uradna biografija, upokojil in se ukvarjal z lovstvom. Od 23. maja 2024 je nadomestni poslanec Gibanja Svoboda. Nasledil je Moniko Pekošak, ki se je zaposlila na Darsu. Kandidiral je v volilnem okraju Kočevje. Doslej je postavil 3 poslanska vprašanja, v državnem zboru ni ravno zgovoren, kaže Parlameter.

Je četrti poslanec Svobode, ki ga predlagajo za ministra v tej vladi (po Mateji Čalušić, Francu Propsu in Borutu Sajovicu).