Od obljube optimizacije do 40-odstotne rasti mase plač: Golobovi v štirih letih ustvarili fiskalno bombo v javni upravi

Piše: Vida Kocjan

Golob je napovedoval javno upravo, ki bo služila ljudem in ne obratno. V štirih letih pa je ustvaril eksplozijo stroškov, tiho ekspanzijo birokracije in plačno reformo, ki je postala eden najdražjih in fiskalno najmanj odgovornih projektov v sodobni slovenski zgodovini. Ustvaril je pravo fiskalno bombo. Masa plač za celotni javni sektor se je povečala za več kot 2 milijardi evrov ali za okoli 40 odstotkov. Letos bomo za plače zaposlenih v javnem sektorju dali že okoli 7 milijard evrov.

Zgolj v ožji javni upravi, ki predstavlja manj kot desetino celotnega javnega sektorja, se je število zaposlenih v štirih letih povečalo za okoli 11 odstotkov, plače pa za 26,5 odstotka. Plačna reforma je postala fiskalna bomba, ki je razkorak z zasebnim sektorjem povečala na 22 odstotkov in močno obremenila proračun ter davkoplačevalce. Namesto obljubljene optimizacije je Golobova vlada ustvarjala nove ministrske imperije, privilegiran razkorak z zasebnim sektorjem in sistem, ki nagrajuje prisotnost namesto rezultatov.

V nadaljevanju razkrivamo sistemsko fiskalno neodgovornost, politično kadrovanje in strukturno izčrpavanje zasebnega sektorja, ki nosi glavno breme razvoja. Podatki so izključno uradni, viri zanje so: MJU/SKN, Surs, Portal plač JS, Umar, Fiskalni svet in Banka Slovenije.

Dva- do trikrat hitrejša rast plač kot v zasebnem sektorju

Največji porast je zabeležilo ministrstvo za digitalno preobrazbo z 216 (po nekaterih ocenah celo s 300) novimi zaposlenimi. Sledijo kohezijska področja in ministrstvo za solidarno prihodnost. To ni naključje – to je politična gradnja fevdov pod krinko evropskih sredstev in digitalizacije.

Plačna reforma je prinesla postopne dvige in novo lestvico. Marca 2026 je povprečna bruto plača v sektorju država dosegla 3.063,70 evra (kar je 26,5 odstotka več kot leta 2022). V zasebnem sektorju je bila le 2.520,16 evra. Razkorak je 543 evrov oziroma 21,6 odstotka, strukturni razkorak pa se zgolj še poglablja. Podatki tudi pokažejo, da od začetka reforme leta 2025 plače v javnem sektorju rastejo 2- do 3-krat hitreje kot v zasebnem. To pa so podatki, ki nakazujejo na sistemsko privilegiranost javnega sektorja. Rast mase plač v javni upravi je bila s 40 odstotki bistveno hitrejša od rasti v zasebnem sektorju, kjer je bila ta 24-odstotna. To jasno kaže, da reforma in povečevanje števila zaposlenih delujeta sinergijsko in ne neodvisno.

Vpliv na proračun, davke in gospodarstvo

Masa plač v javnem sektorju predstavlja okoli 11 odstotkov bruto domačega proizvoda ( BDP). Samo v letu 2025 je reforma dodala 713 milijonov evrov, kumulativno pa skoraj 2 milijardi evrov. To neposredno povečuje strukturni primanjkljaj (projekcija je 3,5 odstotka BDP) in ustvarja močan pritisk na davke. Strokovnjaki opozarjajo, da smo namesto reformi v javnem sektorju priča fiskalni bombi, ki jo je vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba sprožila zase in za svoje kadre. Multiplikativni učinek je uničujoč, brez omejitve kadrov pa je reforma postala neobvladljiva.

Tudi razkorak z zasebnim sektorjem je postal sistemska neenakost. Ob tem smo priča ohlajanju gospodarstva, medtem ko privilegij visokih plač, nebrzdano zaposlovanje in posledično neobvladljivo plačno reformo prek davkov financira zasebni sektor.

Priča smo že tudi migracijam kadrov. Najboljši strokovnjaki bežijo iz gospodarstva v javno upravo zaradi stabilnosti in višjih plač. To je negativna selekcija v čisti obliki, saj produktivni del gospodarstva izgublja talent, birokracija pa ga absorbira. Nazoren primer je ministrstvo za digitalno preobrazbo: 216 zaposlenih, milijoni evrov proračuna, a vidnih rezultatov digitalizacije javnih storitev skoraj ni bilo. Šlo je za klasičen primer političnega kadrovanja in ustvarjanja novih fevdov.

Popolna je tudi iluzija produktivnosti. Variabilni del plače zaposlenih v javnem sektorju ostaja simboličen (5–6 odstotkov). Plače rastejo skoraj vsem, ne glede na rezultate. Ni evalvacije, ni odgovornosti, opozarjajo strokovnjaki. In dodajajo: »Vpliv na davke je brutalen. Večja masa plač zahteva višje davke ali večje zadolževanje. Davkoplačevalec plačuje dvakrat: enkrat prek davkov, drugič prek višjih cen in počasnejše rasti gospodarstva.«

Spomnimo. V času Golobove vlade (2022–2026), v približno 45 mesecih, se je število zaposlenih v ožji javni upravi povečalo za 1.670 oseb (okoli 11 odstotkov). Kumulativna rast plač je bila 26,5-odstotna, kumulativna rast mase plač pa kar 40-odstotna. V primerjavi s prejšnjimi vladi je Golobova vlada dosegla največjo kumulativno rast mase plač v zadnjih desetletjih.

Zaposleni in plače v celotnem javnem sektorju

Medtem ko se v ožji javni upravi (sektor država) dogaja tiha ekspanzija, je slika v celotnem javnem sektorju (vključno z zdravstvom, šolstvom, socialnim varstvom in javnimi zavodi) še bolj alarmantna.

V letu 2025 je bilo v javnem sektorju povprečno 195.593 zaposlenih. V mandatu Golobove vlade (2022–2025) se je njihovo število povečalo za 5.382 oseb (+2,8 odstotka). V desetletnem obdobju (2015–2025) pa je rast dosegla kar +28.134 oseb (+16,8 odstotka). To pomeni, da se je javni sektor širil bistveno hitreje od rasti delovno aktivnega prebivalstva.

Plače v celotnem javnem sektorju so sledile vzorcu v ožji upravi. Marca 2026 je povprečna bruto plača v javnem sektorju znašala 3.011,75 evra, v zasebnem sektorju pa 2.520,16 evra – razkorak je še vedno okoli 19- do 22-odstoten. V letu 2025 so plače v javnem sektorju zrasle za 9,7 odstotka, v zasebnem pa le za 4,7 odstotka. Masa plač v javnem sektorju je v letu 2025 poskočila za več kot 700 milijonov evrov samo zaradi reforme, kumulativno od leta 2022 pa za skoraj 2 milijardi evrov. Strokovnjaki opozarjajo: »To ni več zgolj popravek plačnih nesorazmerij. To je sistematično premikanje bogastva iz zasebnega sektorja v javnega.« Pojasnjujejo, da je zasebni sektor v času ohlajanja gospodarstva (2025/2026) moral zategovati pas, medtem ko je javni sektor nadaljeval z dinamiko. Rezultat je izrazita strukturna neenakost: javni uslužbenci so deležni višjega povprečja, stabilnosti in dodatkov, zasebni sektor pa nosi tveganje, fluktuacijo in nižje povprečje. To ni konkurenčen trg dela, pač pa smo priča državnemu protekcionizmu na račun gospodarstva, še dodajajo.

Primerjava z drugimi evropskimi državami

Slovenija se po deležu javnih uslužbencev sicer nahaja v spodnji polovici EU, a po rasti plač in mase plač v zadnjih letih izstopa v negativno smer. V državah z uspešnimi reformami (Estonija, Latvija, Avstrija, Slovaška) so dvige plač v javnem sektorju spremljali stroge omejitve števila zaposlenih in intenzivna digitalizacija. Po podatkih Eurostata in OECD je Slovenija med državami z najhitrejšo rastjo javnega plačnega bremena v obdobju 2024–2026.

Delež javnega plačnega bremena v BDP (okoli 11 odstotkov) se približuje državam z veliko večjim javnim sektorjem (npr. Francija, Skandinavija), medtem ko je Slovenija po velikosti uprave še vedno bližje državam CEE. To kaže na slovensko izjemo: majhen javni sektor po številu, a zelo drag po stroških. Rezultat je visok pritisk na davke, ki ogroža konkurenčnost v primerjavi s sosedami (Avstrija, Hrvaška, Madžarska).

Zaključek

Podatki so zelo nazorni: vlada Roberta Goloba je v štirih letih izpeljala eno najdražjih in fiskalno najmanj odgovornih »operacij« v sodobni slovenski zgodovini. Namesto optimizacije in učinkovitosti smo dobili več birokratov, višje plače in še več davčnega bremena. Dejstvo pa je, da mora biti javna uprava partner gospodarstvu, ne pa njegovo naraščajoče breme in grožnja za prihodnost Slovenije.

Celotni javni sektor je v mandatu 2022–2026 namreč postal še en dokaz sistemske fiskalne neodgovornosti Golobove vlade. Medtem ko je zasebni sektor trpel zaradi pomanjkanja kadrov in nižje rasti plač, je javni sektor užival privilegije, ki jih plačujemo vsi. Primerjava z Evropo kaže, da Slovenija ni zgled učinkovite reforme, temveč opozorilo, kako se dobre namere (odprava nesorazmerij) spremenijo v razkošje na račun prihodnosti.

Koliko damo za plače v javnem sektorju (v milijardah EUR)

Leto Masa bruto plač (javni sektor) Rast glede na prejšnje leto Kumulativna rast od 2022 2022 4,9–5,0 milijarde – – 2024 5,9 milijarde +5–6 % +18–22 % 2025 6,4–6,6 milijarde +11–12 % +32–38 % 2026 (ocena) 6,8–7,0 milijarde +3–6 % +39–42 %

Podpis: V štirih letih Golobove vlade se je masa plač v javnem sektorju povečala za skoraj dve milijardi evrov. To je enako, kot če bi vsako leto zgradili dva nova univerzitetna klinična centra.

Masa plač – multiplikativna eksplozija

Ključni kazalnik pritiska na proračun je masa plač (število zaposlenih × povprečna plača). Tu se pokaže prava moč multiplikativnega učinka.

Tabela 1: Indeksirana rast (2022 = 100)

Leto Zaposleni Javna uprava Plače Javna uprava Masa plač Javna uprava Masa plač Zasebni sektor 2022 100 100 100 100 2023 103,5 107 111 107 2024 107,5 112 120,5 112,5 2025 109,5 125 137 119 2026 (III) 110,3 126,5 140 124

Podpis: Rast mase plač v javni upravi (+40 odstotkov) je bila bistveno hitrejša od rasti v zasebnem sektorju (+24 odstotkov). To jasno kaže, da reforma in povečevanje števila zaposlenih delujeta sinergijsko in ne neodvisno.