Od danes krepko dražji naftni derivati

Piše: C. R.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 24. marca 2026 v naslednjem obdobju znašale 1,581 evra za liter bencina, 1,696 evra za liter dizelskega goriva in 1,342 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinenčenega 95-oktanskega bencina bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47457 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,581 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,466 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 79,05 evra.

Liter dizla bo, ob znižani trošarini, ki je določena na 0,33000 evra/liter (trošarina pred spremembo 0,36277 evra/liter) na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,696 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,528 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 84,80 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob znižani trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter (trošarina pred spremembo 0,11180 evra/liter), v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,342 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,159 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.342 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter, so sporočili iz vlade.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene pa se bodo izračunavale na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov, saj je vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki uvaja tedensko usklajevanje cen določenih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.