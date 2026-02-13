NSi in SDS napovedali bojkot soočenj na RTV do odprave cenzure Tarče

Piše: Nova24tv.si

Opozicijski stranki NSi in SDS sta zaradi cenzure Tarče napovedali bojkot predvolilnih soočenj na RTV Slovenija. Tarča je bila cenzurirana, saj bi lahko škodovala vodilni vladni strani Gibanje Svoboda. V opoziciji opozarjajo, da gre za neposreden politični poseg v delovanje javnega medija ter za resno grožnjo demokratičnim standardom in enakopravni politični tekmi pred volitvami.

“Se pridružujemo zahtevi Nove Slovenije. Dokler ne bo odpravljena cenzura Tarče, se lahko levičarji na RTV soočajo kar sami s seboj,” je zapisal Janša.

V Novi Sloveniji so na družbenem omrežju ostro obsodili odločitev nacionalne televizije in zapisali. “Svoboda govora za poštene volitve. TV Slovenija je včeraj prepovedala oddajo Tarča zgolj zato, ker bi nastavila ogledalo Robertu Golobu in vidnim članom Gibanja Svoboda,” so zapisali.

Po njihovem mnenju mora v demokratičnih državah medijska sfera opravljati nadzorno funkcijo nad oblastjo, ne pa obratno. Ob tem so opozorili, da cenzura oddaje predstavlja še en primer enostranskega poročanja in neenakopravne obravnave opozicije.

“Cenzurirana Tarča je le zadnji primer enostranskega poročanja in neenakopravne obravnave koalicije in opozicije.”

Skupna lista NSi, SLS in Fokus zato zahteva objavo prepovedane oddaje. “Od RTV Slovenija zahtevamo enakopravno obravnavo vseh političnih strank, sicer se skupna lista NSi, SLS, FOKUS ne bo udeleževala predvolilnih soočenj na TV Slovenija,” piše NSi na družbenem omrežju X.

Oddaja cenzurirana zaradi kritičnega poročanja o oblasti

Vodstvo RTV Slovenija je v izjavi za javnost cenzuro zanikalo. Češ, zaradi bolezni. Nato so ustvarjalci Tarče razkrili, da je bila njihova oddaja cenzurirana zaradi vsebine. Lotili so se namreč predsednika vlade in njegove soproge. Oddaja je bila pripravljena za predvajanje, vendar je bila tik pred oddajo umaknjena iz programa.