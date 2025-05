Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pomeni novo lupljenje davkoplačevalcev

Piše: Kavarna Hayek

Levičarji so znani, da streljajo idiotizme. Glede tega nikoli ne razočarajo. V svojem arzenalu imajo vedno kakšnega asa v rokavu, ki navduši tudi njihove najbolj goreče vernike.

Človek bi zamahnil z roko, češ da je to njihova folklora, dajmo, smejmo se jim. Toda smeh nenadoma izgine, ko pridejo na oblast in svoje ideje začno uresničevati. Kakopak, na škodo neto davkoplačevalcev, ki so za njih zgolj molzne krave za njihovo škodljive eksperimente. Ne mislim ponavljati vseh (za neto davkoplačevalce) škodljivih neumnosti, ki jih je Golobova vlada v parlamentu sprejela z udobno večino, ampak se bom osredotočil na zadnji predlog, ki kaže, da je slovenski zdravstveni sistem v zadnji fazi pred dokončnim propadom in bankrotom.

Najnovejša domislica ministrstva za zdravje je (tako je zapisano v osnutku novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju), da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) imel pravno podlago, da od zavarovanca v nekaterih primerih zahteva povračilo stroškov zdravljenja zaradi izvajanja prostočasne aktivnosti s povečanim tveganjem za zdravje in varnost. »Če se nekdo prostovoljno in zavestno odloči za dejavnost, pri kateri obstaja objektivno povečano tveganje za poškodbe, ni utemeljeno, da celotno breme posledic nosi javni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, temveč je upravičeno pričakovati dodatno lastno zavarovanje ali kritje iz drugih virov,« so zapisali v obrazložitvi.

Najprej razčistimo, kakšen je slovenski zdravstveni sistem. Slovenija ima tako imenovano univerzalno zdravstveno varstvo oziroma zdravstvo »za vse«. To je sicer tudi cilj levičarjev, ki menijo, da je zdravje posameznika človekova pravica. Za to mora poskrbeti država. In če zato poskrbi država, mora imeti solidarnostni zdravstveni sistem (koliko je ta solidarnost lažna ali prava, pustimo za zdaj ob strani), tako da nihče ne ostane brez zdravljenja. V tem sistemu prisilno sodelujemo (neto) davkoplačevalci; ne glede na to, koliko potrebujemo storitve zdravstva in koliko kdo vplača v zdravstveno blagajno. Nekaj konkurence je do nedavnega zagotavljajo dodatno zdravstveno zavarovanje, saj se je posameznik prostovoljno odločil, ali se bo zavaroval ali ne ter za to odštel okoli 40 evrov (dokler ga levičarji niso ukinili in ga prenesli v obvezno zavarovanje). Toda obvezno zavarovanje je ostalo.

Obvezno zavarovanje pomeni, da mora vsak posameznik, ki je zaposlen ali prejema honorar v katerikoli obliki, pod grožnjo s silo ……

