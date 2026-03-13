Nov posnetek: Tako Telekom in podjetja politikom plačujejo medije

Piše: Spletni časopis

“S tem direktno” Rok Hodej v posnetku na spletni strani anti-corruption2026.com pojasnil, da ima direktno vez s predsednikom vlade Robertom Golobom.

To je že tretja v seriji objav pogovorov o tem, kako Golob obvladuje podsisteme prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) in ohranja vpliv tudi na GEN-I. Hodej radovednim tujcem, ki se predstavljajo za zastopnike investitorjev v energetiki, pojasni tudi, kako se pri nas plačuje pod mizo stranke in zakaj medije.

Že prej so na portalu anti-corruption2026.com objavili pogovore z Dominiko Švarc Pipan in Nino Zidar Klemenčič. Hodej je registriran lobist, novinarji smo ga v času vlade Mira Cerarja poznali kot svetovalca za stike z javnostmi takratnega šefa vlade Cerarja. V pogovoru razkrije, da lahko neformalno vpliva na odločitve šefa vlade, za katerega pove, da prihaja iz državne energetike in nadzoruje državna podjetja in energetiko, tudi sistem GEN (z nuklearko), katerega del je GEN-I. Formalno premier ne more neposredno odločati v teh državnih podjetjih, a dejansko to počne. Hodej opozori, da so povezave zelo osebne, posamezni vodilni so osebni prijatelji Goloba in celo poročne priče, obvladuje pa jih šef vlade tudi preko SDH, ki je formalen lastnik številnih še državnih podjetij. Ko gre za osebne povezave s tem verjetno Hodej omenja (imenuje pa ne) Dejana Parvana, ki je bil član uprave Gen-I, pozneje pa direktor GEN-energije, dokler ni odstopil in je direktorica postala teta Tine Gaber Golob Nada Drobne Popovič in generalnega direktorja HSE Tomaža Štoklja, ki je bil pred tem v Gen-I direktor strateškega upravljanja portfeljev. Tako Štokelj kot Paravan sta osebna prijatelja Goloba. Štokelj je bil po poročanju medijev tudi Golobova poročna priča. Kot poroča časopis Delo bi naj Paravan opozoril, da je bil na podobnih pogovorih kot Švarc Pipanova, Zidar Klemenčičeva in Hodej, a doslej vsebina še ni bila objavljena. Dogodek bi naj celo prijavil policiji, a ti ni mogla ukrepati, ker pogovori v tujini niso kaznivi.

Hodej je ob posnetkih predstavljen kot lobist z močnimi vezmi s premierjem Robertom Golobom in vladno koalicijo, ki storitve izvaja prek podjetja RH3 Strategic Communications. Erar pokaže, da je to podjetje ustanovil konec leta 2024, edino nakazilo od države pa je v tem času od Borzna v višini 6.500 evrov. Borzen vodi nekdanja kandidatka Svobode na volitvah, prej zaposlena v GEN-I Mojca Kert. Borzen je tudi daleč največji vir prihodkov premierovega zasebnega podjetja Star Solar. V zadnjih petih letih je od tam dobilo več kot milijon evrov.

1. posnetek: Golobov nadzor nad “podsistemi” prek SDH

V prvem od dveh posnetkov Hodej razlaga mehanizme, s katerimi si je Robert Golob zagotovil vplivanje. Slovenski državni holding (SDH) uporablja kot krovno entiteto za upravljanje državnih podjetij. Kljub formalni ločitvi vej oblasti naj bi Golob ohranjal neposreden vpliv tudi na GEN-I prek vodstvenih kadrov, ki jih je tja postavil v preteklosti. Hodej trdi, da je premierju uspelo vzpostaviti nadzor nad ključnimi gospodarskimi in državnimi podsistemi, kar mu omogoča prenos vpliva na različne ravni družbe.

2. posnetek: Prisila podjetij v politično podporo in financiranje kampanj

V drugem posnetku pa Hodej opisuje bolj sporne prakse financiranja političnih aktivnosti:

Lobiranje je regulirano in transparentno opozori, a poteka tudi skrito. Hodej pojasni, da se zaradi tega, ker zakonodaja prepoveduje neposredna plačila podjetij političnim strankam, to izvaja prikrito. Sedanja vlada je dobra v prikrivanju tega, oceni. Eden od načinov financiranja strank je, da podjetja, ki želijo podpreti kampanjo, podprejo medije, kar služi kot posredni prispevek. Kot konkreten primer državnega podjetja, ki se uporablja za vplivanje, Hodej omenja Telekom Slovenije. Preko takšnih velikih podjetij kot je Telekoma, se lahko plačuje z donacijami, Telekom pa je tudi velikanski oglaševalec in preko tega lahko politične stranke vplivajo na poročanje medijev, ker ima stranka, ki je na oblasti, vpliv na Telekom. Na uredniške politike je mogoče vplivati, ker so mediji v finančnih težavah, še posebej celoten tisk. Na vprašanje, ali se to počne tudi pod tokratno vlado, odgovori pritrdilno. Povzame pa, da je trenutna vlada “precej dobra v skrivanju” teh aktivnosti, ki se dogajajo v ozadju, stran od oči javnosti.

