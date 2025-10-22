Noro! Finančni minister po denar na Kitajsko, državni dolg vrtoglavo narašča

Piše: Moja Dolenjska

Minister za finance Klemen Boštjančič je včeraj začel obisk na Kitajskem, kjer se bo do nedelje med drugim srečal s kitajskim finančnim ministrom Lan Foanom in s predstavniki bank. Vlada namerava namreč prihodnje leto izdati obveznico na kitajskem trgu, kar pomeni, da nameravajo državo dodatno zadolžiti in posojilo najeti na Kitajskem.

Minister je izdajo obveznice, to je vrednostnega papirja v zameno za denar (posojilo), denominirane v juanih, med drugim omenil že na dogodku Inštituta za strateške rešitve julija v Ljubljani.

Kot uradni razlog je navedel, da si na ministrstvu prizadevajo za čim boljšo zaščito Slovenije pred finančnimi šoki – če se zgodi kriza na finančnem področju, da “imamo razmeroma širok nabor trgov, kamor lahko gremo”.

V tej luči pa da je država že avgusta lani izdala obveznico na japonskem trgu, se zadolžila na Japonskem, zdaj načrtujejo zadolževanje še na kitajskem trgu. Tega doslej v državi še ni bilo.

Ravno včeraj pa so Finance poročale o zasedanju kitajske komunistične partije, ki obvladuje to državo, na štiridnevnem zasedanju pripravljajo nov petletni načrt industrijske in družbene politike.

Boštjančič bo v okviru obiska na Kitajskem obiskal tudi več podjetij, med drugim Hisense Gorenje, Unior in Xiaomi, so sporočili z ministrstva za finance. O prvem dnevu ministrovega obiska na Kitajskem pa niso še nič sporočili.

Spletanje vezi s Kitajsko, skrivnostno