Noro! Finančni minister po denar na Kitajsko, državni dolg vrtoglavo narašča

Piše: Moja Dolenjska
Minister za finance Klemen Boštjančič je včeraj začel obisk na Kitajskem, kjer se bo do nedelje med drugim srečal s kitajskim finančnim ministrom Lan Foanom in s predstavniki bank. Vlada namerava namreč prihodnje leto izdati obveznico na kitajskem trgu, kar pomeni, da nameravajo državo dodatno zadolžiti in posojilo najeti na Kitajskem.
Minister je izdajo obveznice, to je vrednostnega papirja v zameno za denar (posojilo), denominirane v juanih, med drugim omenil že na dogodku Inštituta za strateške rešitve julija v Ljubljani.
Kot uradni razlog je navedel, da si na ministrstvu prizadevajo za čim boljšo zaščito Slovenije pred finančnimi šoki – če se zgodi kriza na finančnem področju, da “imamo razmeroma širok nabor trgov, kamor lahko gremo”.
V tej luči pa da je država že avgusta lani izdala obveznico na japonskem trgu, se zadolžila na Japonskem, zdaj načrtujejo zadolževanje še na kitajskem trgu. Tega doslej v državi še ni bilo.
Ravno včeraj pa so Finance poročale o zasedanju kitajske komunistične partije, ki obvladuje to državo, na štiridnevnem zasedanju pripravljajo nov petletni načrt industrijske in družbene politike.
Boštjančič bo v okviru obiska na Kitajskem obiskal tudi več podjetij, med drugim Hisense Gorenje, Unior in Xiaomi, so sporočili z ministrstva za finance. O prvem dnevu ministrovega obiska na Kitajskem pa niso še nič sporočili.
Spletanje vezi s Kitajsko, skrivnostno
Slovenijo je 20. maja 2025 obiskala kitajska delegacija na čelu z visokim partijskim funkcionarjem Čen Džovom (Chen Jowie), ki je izvedla vrsto nenapovedanih srečanj z nekaterimi slovenskimi politiki. Ta obisk je bil opisovan kot skrivnosten, saj o njem ni bilo javnih objav, namen naj bi bil vljudnosten in usmerjen v pogovore o gospodarskih odnosih, brez konkretnih projektov, so pozneje pojasnjevali. Del pričakovanj naj bi bil tudi morebitna priprava na prihodnji obisk kitajskega predsednika Ši Džinpinga, ki ga je v Slovenijo po navedbah UI (vir: X, Grok) povabila predsednica Nataša Pirc Musar.
Nato je 20. septembra 2025 Slovenijo obiskal še kitajski zunanji minister Wang Yi (Vang Ji). Šlo je za uradni obisk. Sprejela sta ga Robert Golob in predsednica Nataša Pirc Musar, v ospredju pogovorov pa naj bi bila bila krepitev gospodarskega sodelovanja ter aktualna mednarodna vprašanja, kot sta situacija na Bližnjem vzhodu in ruska agresija na Ukrajino.
No, zdaj pa nas očitno že tudi prodajajo Kitajski, prijateljici Rusije. Zdaj je namreč tako, da ima Slovenijo večino posojil v evrih, to je skupni evropski valuti, in nekaj malega v ameriških dolarjih, kar so dosedanje vlade praviloma spreminjale v evre. Očitno gre Sloveniji zelo slabo, da Golobovi zdaj iščejo nenaravne finančne zaveznike.