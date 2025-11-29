Niki Kovač niti pred roko pravice resnica ni sveta in se rada spreneveda!??

Piše: Celjski glasnik

V kolikor bi se postopek pred pravosodnimi organi končal drugače, bi Nika Kovač z mediji verjetno naredila cel šov in bi se prikazovala kot nekakšna rešiteljica Slovenije.

Ker pa se je zanjo postopek pred ljubljanskim sodiščem končal v njeno škodo, je to modro zamolčala in več kot mesec dni ni nihče vedel, da je odvetnik Radovan Cerjak razkril njene manipulacije. Za piko na i pa zadeva razkriva, da Kovačevi niti pred roko pravice resnica ni sveta in se veliko raje spreneveda ter manipulira.

https://e-maribor.si/nika-kovac-izgubila-na-sodiscu-in-vse-to-zamolcala-javnosti-odvetnik-cerjak-jo-je-na-sodiscu-zmlel/

Postopek je potekal zoper Celjana Anžeta Božiča, ker naj bi Niko Kovač preko zapisa razžalil in je želela ta ponovno narediti dramo, kot to počne že ves čas svojega aktivizma. A sodišče je Celjana Božiča oprostilo, kar pa je seveda Nika Kovač zamolčala in ni obešala na velik zvon kot to rada počne, ko gredo zgodbe njej v prid.

Več: