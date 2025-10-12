Nika Podakar, hči vodje tožilstva, ustoličena na vrhu podmladka Svobode

Piše: C. Š., Nova24TV.si

Člani Svobode Mladi so na sobotnem kongresu v Ljubljani za predsednico tega podmladka stranke Gibanje Svoboda izvolili Niko Podakar, dotedanjo vidno aktivistko Golobove stranke in hčer Darje Šlibar, vodje Specializiranega državnega tožilstva.

Mlada pravnica iz Tržiča, znana po sočnih objavah “F**** pa na ustavo bruhat“, je tudi uradno postala predsednica podmladka Golobove stranke. Nika Podakar je bila dotedaj aktivna članica, vključena v številne kampanje.

Ena bolj vidnih kampanj je bila nedvomno Kriminalec naj ne bo politik, s katero so zahtevali, da je nekaznovanost jasen pogoj za opravljanje političnih funkcij. Pri čemer bo zanimivo videti, kako bodo v stranki vztrajali pri svojih stališčih, ko se proti šefu Robertu Golobu vodi predkazenski postopek – zahteva za preiskavo – v zadevi “čiščenja janšistov” v policiji.

Nova predsednica Podakar je ob izvolitvi na kongresu izpostavila, da je podmladek v zadnjih letih prerasel okvire klasičnih mladinskih organizacij in postal pomemben akter v političnem prostoru. “Ponosna sem, da smo dokazali, da nismo le mladinska organizacija, temveč močno povezana skupnost mladih, ki jih politika zanima in v njej aktivno sodelujejo,” je dejala.

Tam bil tudi Golob

Premier Golob je v nagovoru poudaril, da so prav mladi tisti, ki s svojo energijo, pogumom in ustvarjalnostjo predstavljajo gonilo sprememb. Spodbudil jih je, naj ohranijo svojo drznost in ostanejo “napadalna ost” svoje generacije – ne v političnem smislu, temveč v aktivnostih, idejah in dejanjih, s katerimi premikajo družbo naprej.

Kongresa so se udeležili tudi mladi predstavniki Levice in predstavniki Mladega foruma SD.